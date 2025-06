Choć projekt zakładał roczne minimum trwania małżeństwa, Nowogórska użyła przykładu krótszych związków jako ilustracji obaw. – Nie może być tak, że dwoje ludzi zawiera małżeństwo, żyją ze sobą pół roku i się rozchodzą. Jak w takim kierunku pójdziemy, będzie to niepokojące. Może to wpłynąć na nasze tradycje narodowe. Decyzje muszą być świadome – mówiła.

Na uwagę prowadzącego, że przepisy zakładają tylko określone przypadki rozwodu administracyjnego, Nowogórska odpowiedziała, że użyła takiego argumentu „żeby zobrazować ten proces”. – Nie mówię o tych propozycjach. Nie może to być po prostu chwilowe zauroczenie. Mamy pewne tradycje – stwierdziła.

Urszula Nowogórska z PSL: Nie chcemy wchodzić w kwestie światopoglądowe

Posłanka przyznała, że sędziowie mogą mieć uzasadnione argumenty dotyczące odciążenia sądów. – Nieskomplikowane rozwody mogą się odbywać szybciej. Sądy byłyby mniej obciążone. To racja. Jednak mówię o drugiej stronie. Nie może to być proces powszechny na wyciągnięcie ręki – oceniła.

W dalszej części rozmowy poruszono także temat ewentualnych projektów dotyczących związków partnerskich. – My, jako PSL, mamy przygotowany projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. (...) To musi być uregulowane. Nie chcemy wchodzić w kwestie światopoglądowe. Rozumiemy potrzeby. Ludzie nam to też sugerują. My to widzimy – wyjaśniła Nowogórska.

Projekt ułatwiający rozwody w urzędzie stanu cywilnego był częścią pakietu deregulacyjnego przygotowanego przez zespół premiera i Rafała Brzoski. Został jednak zablokowany przez resorty kierowane przez PSL, w tym MON, rolnictwa i rozwoju.