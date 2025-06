Nowe usługi w aplikacji mObywatel. Pomogą w stresujących sytuacjach

Nowe usługi zostały wprowadzone do aplikacji mObywatel we wtorek 24 czerwca. Pozwalają one na sprawdzanie, zawieszanie i unieważnianie dowodu osobistego. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zwraca uwagę, iż pomogą one w stresujących sytuacjach. - Osoba, która straciła dowód lub nie może go znaleźć, dzięki aplikacji od razu go zawiesi. Jeśli ktoś przystępuje do podpisania umowy lub załatwia inne formalności sprawdzi z kolei, czy dowód osobisty każdej ze stron jest ważny i nie został zawieszony – wylicza.

Jak zawiesić lub unieważnić dowód osobisty za pomocą mObywatela

Aby zgłosić zawieszenie lub unieważnienie dowodu osobistego należy wybrać Załatw sprawę na liście usług w aplikacji mObywatel, a następnie w zakładce Dowód osobisty wypełnić zgłoszenie i wysłać je w aplikacji.

Zawieszenie dokumentu zabezpiecza go przed użyciem przez niepowołane osoby. Ministerstwo Cyfryzacji radzi, aby skorzystać z tej możliwości, jeśli dokument się zagubił, ale właściciel liczy na jego odnalezienie. Jeśli dowód się znajdzie, w ciągu 14 dni takie zawieszenie można cofnąć i dalej korzystać z dokumentu. W przeciwnym razie zostanie on automatycznie unieważniony.

Osoby, które są pewne, że bezpowrotnie utraciły dowód osobisty lub ich dokument został zniszczony, mogą od razu zgłosić jego unieważnienie. Wypełnione w aplikacji zgłoszenie trafia do automatycznie przypisanego w systemie urzędu gminy. Unieważnienie dowodu jest natychmiastowe i nieodwracalne.

Jak zaznacza MC, zarówno zawieszanie, cofanie zawieszenia, jak i unieważnianie dowodu osobistego wymagają posiadania skrzynki ePUAP.