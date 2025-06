Finał polskiej prezydencji z troską o dzieci

Konkluzje przyjęte przez Radę zawierają też rekomendacje dotyczące innych działań profilaktycznych i edukacyjnych. To np. promowanie kampanii społecznych, które „unaoczniają rodzicom korzyści wynikających z opóźnienia dostępu małych dzieci do technologii cyfrowych do czasu osiągnięcia przez nie określonego wieku”.

Wyczekiwany kompromis

Posiedzenie EPSCO pod przewodnictwem Polski było zwieńczeniem półrocznej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w obszarze zdrowia. W lipcu unijne stery na kolejne sześć miesięcy przejmą Duńczycy. Oprócz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży priorytety prezydencji skoncentrowały się wokół profilaktyki, e-zdrowia i bezpieczeństwa lekowego.

– Polska prezydencja osiągnęła kilka wymiernych, konkretnych sukcesów – mówi Adam Jarubas, przewodniczący Komisji Zdrowia Publicznego w Parlamencie Europejskim (SANT). Jednym z kluczowych – wskazuje eurodeputowany – było przekonanie państw członkowskich do przyjęcia przez Radę polskiej propozycji kompromisu w sprawie pakietu farmaceutycznego jako stanowiska do dalszych negocjacji z Parlamentem Europejskim. – Nie udało się to ani prezydencji Szwecji, ani Hiszpanii, ani Belgii, ani Węgrom, a dopiero Polsce i dzięki temu 17 czerwca mogliśmy rozpocząć pierwszy trilog pakietu farmaceutycznego, czyli negocjacji Parlamentu i Rady w sprawie ostatecznego kształtu tych przepisów – mówi przewodniczący SANT.

Pakiet farmaceutyczny to największa od 20 lat rewizja unijnego prawa farmaceutycznego. – Celem reformy jest zwiększenie dostępności do leków, zapobieganie ich niedoborom, usprawnienie procesów rejestracyjnych, wprowadzenie nowoczesnych narzędzi cyfrowych oraz zapewnienie lepszej ochrony środowiska naturalnego – tłumaczy Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). Jako przykład rozwiązania, które przewidziano w pakiecie farmaceutycznym, wskazuje tymczasowe nadzwyczajne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (TEMA), które umożliwi szybkie dopuszczenie do obrotu leków w sytuacji kryzysu zdrowotnego, np. podczas pandemii. – Planuje się także automatyzację i uproszczenie procesów zatwierdzania zmian w lekach oraz rozwój regulacji dotyczących wyrobów medycznych, w tym e-IFUS (elektronicznej instrukcji użytkowania – red.) – mówi prezes URPL.

– Dzięki naszym wspólnym działaniom w Parlamencie Europejskim i polskiej prezydencji udało się również przekonać Komisję Europejską do przedstawienia w marcu inicjatywy legislacyjnej, jaką jest akt o lekach krytycznych – mówi Adam Jarubas.