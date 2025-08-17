Rzeczpospolita
Wydarzenia
Sondaż: Jak Polacy oceniają wykorzystanie środków z KPO?

„Jak ocenia Pani/Pan dotychczasowy sposób wykorzystania przez rząd środków z KPO?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 17.08.2025 08:42

Premier Donald Tusk

Premier Donald Tusk

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są kluczowe cele Krajowego Planu Odbudowy i unijnego Funduszu Odbudowy?
  • Dlaczego Polska z opóźnieniem zaczęła korzystać ze środków Funduszu Odbudowy?
  • Jakie kontrowersje towarzyszyły przyznawaniu środków z KPO branży HoReCa?
  • Które grupy społeczne najczęściej wyrażają negatywne opinie o sposobie wykorzystania funduszy z KPO?

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to program inwestycji realizowanych w ramach unijnego Funduszu Odbudowy. Fundusz ten powstał w celu wzmocnienia gospodarek państw UE, osłabionych w czasie pandemii COVID-19, a także zwiększenia ich odporności na przyszłe kryzysy. 

Czym jest KPO i unijny Fundusz Odbudowy?

Fundusz Odbudowy jest finansowany z pożyczek zaciągniętych przez Komisję Europejską na rynkach kapitałowych w imieniu całej UE. Łącznie na Fundusz składa się 750 mld euro, z czego 390 mld euro to dotacje dla beneficjentów, a 360 mld euro – niskooprocentowane pożyczki. Dla Polski z Funduszu Odbudowy przeznaczono ok. 60 mld euro (niemal 270 mld zł), z czego ok. 25,3 mld euro to dotacje bezzwrotne, a 34,5 mld euro – preferencyjne pożyczki. 

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Wydatkowanie środków z KPO musi się zakończyć do sierpnia 2026 roku. 

Środki z KPO mają w szczególności służyć wspieraniu innowacji i rozwojowi nowych technologii; transformacji energetycznej; cyfryzacji gospodarki; rozwojowi systemów edukacji i ochrony zdrowia oraz rynku pracy. 

Polska zaczęła otrzymywać środki z Funduszu Odbudowy jako jeden z ostatnich krajów UE – Komisja Europejska blokowała wypłatę tych środków Polsce w związku ze sporem z rządem Mateusza Morawieckiego dotyczącym przeprowadzonej przez PiS reformy sądownictwa, która, w ocenie Brukseli, zagrażała praworządności. Pieniądze z Funduszu Odbudowy zaczęły płynąć do Polski dopiero po zmianie władzy i przejęciu rządów przez koalicję KO-Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Koalicja ta nie dokonała jak dotąd ustawowych zmian reformujących wymiar sprawiedliwości (w związku ze sprzeciwem Pałacu Prezydenckiego wobec kierunku tych reform) – jednak KE za wystarczający do odblokowania środków składających się na KPO uznała przedstawiony przez ministra sprawiedliwości plan reform, których celem jest przywrócenie w Polsce praworządności. Plan ten Adam Bodnar, ówczesny szef resortu sprawiedliwości, przedstawił 20 lutego 2024 roku na posiedzeniu Rady UE. 

W ostatnim czasie wokół KPO pojawiły się kontrowersje związane ze wsparciem ze środków pochodzących z programu przedstawicieli branży hotelarsko-gastronomicznej (branży HoReCa), dla której przeznaczono w ramach KPO 1,2 mld zł. Okazało się, że w ramach dystrybucji tych środków dochodziło do przypadków ich przeznaczania na cele budzące wątpliwości co do tego, czy są zgodne z pierwotnym założeniem pomocy dla restauracji i hoteli. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in. zakup jachtów, jacuzzi, konsoli do gier czy rozbudowa garderoby hotelowej. Wśród zaakceptowanych wniosków znalazły się także projekty budowy oranżerii w kebabie, solarium w pizzerii, a także zakup kryptowalut czy stworzenie klubu dla swingersów. Sprawą zajęła się prokuratura, a Komisja Europejska zażądała od polskich władz szczegółowych wyjaśnień. Sprawą zajęła się też prokuratura. Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego wstrzymało wypłaty środków dla firm z sektora HoReCa do czasu skontrolowania umów i wyjaśnienia wszystkich nieprawidłowości.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Polityka
Jeszcze więcej wątpliwości wokół dotacji z KPO

Sondaż: 33,2 proc. badanych mówi, że brakuje im informacji na temat wykorzystania środków z KPO

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jak oceniają dotychczasowy sposób wykorzystania przez rząd środków z KPO.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Odpowiedź „pozytywnie” wybrało 16,2 proc. badanych.

„Negatywnie” ocenia sposób wykorzystania przez rząd środków z KPO 36,9 proc. respondentów.

33,2 proc. badanych wybrało odpowiedź „brakuje mi informacji na temat sposobu wykorzystania tych środków”.

13,7 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie. 

– Sposób wykorzystania pieniędzy z KPO postrzega negatywnie co trzecia kobieta (34 proc.) i czterech na dziesięciu mężczyzn. Ze względu na wiek taką opinię najczęściej podzielają badani w wieku od 35 do 49 lat (50 proc.). Z uwagi na poziom edukacji jest to odpowiedź najpopularniejsza wśród osób z wyższym wykształceniem (42 proc.). Sposób dysponowania środkami za niewłaściwy uważa co druga osoba o dochodach wyższych niż 7000 zł netto i ponad czterech na dziesięciu respondentów (44 proc.) z największych miast – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research. 

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 12-13 sierpnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Źródło: rp.pl

