Środki z KPO mają w szczególności służyć wspieraniu innowacji i rozwojowi nowych technologii; transformacji energetycznej; cyfryzacji gospodarki; rozwojowi systemów edukacji i ochrony zdrowia oraz rynku pracy.

Polska zaczęła otrzymywać środki z Funduszu Odbudowy jako jeden z ostatnich krajów UE – Komisja Europejska blokowała wypłatę tych środków Polsce w związku ze sporem z rządem Mateusza Morawieckiego dotyczącym przeprowadzonej przez PiS reformy sądownictwa, która, w ocenie Brukseli, zagrażała praworządności. Pieniądze z Funduszu Odbudowy zaczęły płynąć do Polski dopiero po zmianie władzy i przejęciu rządów przez koalicję KO-Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Koalicja ta nie dokonała jak dotąd ustawowych zmian reformujących wymiar sprawiedliwości (w związku ze sprzeciwem Pałacu Prezydenckiego wobec kierunku tych reform) – jednak KE za wystarczający do odblokowania środków składających się na KPO uznała przedstawiony przez ministra sprawiedliwości plan reform, których celem jest przywrócenie w Polsce praworządności. Plan ten Adam Bodnar, ówczesny szef resortu sprawiedliwości, przedstawił 20 lutego 2024 roku na posiedzeniu Rady UE.

W ostatnim czasie wokół KPO pojawiły się kontrowersje związane ze wsparciem ze środków pochodzących z programu przedstawicieli branży hotelarsko-gastronomicznej (branży HoReCa), dla której przeznaczono w ramach KPO 1,2 mld zł. Okazało się, że w ramach dystrybucji tych środków dochodziło do przypadków ich przeznaczania na cele budzące wątpliwości co do tego, czy są zgodne z pierwotnym założeniem pomocy dla restauracji i hoteli. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in. zakup jachtów, jacuzzi, konsoli do gier czy rozbudowa garderoby hotelowej. Wśród zaakceptowanych wniosków znalazły się także projekty budowy oranżerii w kebabie, solarium w pizzerii, a także zakup kryptowalut czy stworzenie klubu dla swingersów. Sprawą zajęła się prokuratura, a Komisja Europejska zażądała od polskich władz szczegółowych wyjaśnień. Sprawą zajęła się też prokuratura. Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego wstrzymało wypłaty środków dla firm z sektora HoReCa do czasu skontrolowania umów i wyjaśnienia wszystkich nieprawidłowości.

Czytaj więcej Polityka Jeszcze więcej wątpliwości wokół dotacji z KPO Pierwsze sygnały o nieprawidłowościach przy dotacjach z KPO zdiagnozowano już w 2024 r. – nie wer...

Sondaż: 33,2 proc. badanych mówi, że brakuje im informacji na temat wykorzystania środków z KPO

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jak oceniają dotychczasowy sposób wykorzystania przez rząd środków z KPO.