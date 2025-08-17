Aktualizacja: 17.08.2025 10:18 Publikacja: 17.08.2025 08:42
Premier Donald Tusk
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to program inwestycji realizowanych w ramach unijnego Funduszu Odbudowy. Fundusz ten powstał w celu wzmocnienia gospodarek państw UE, osłabionych w czasie pandemii COVID-19, a także zwiększenia ich odporności na przyszłe kryzysy.
Fundusz Odbudowy jest finansowany z pożyczek zaciągniętych przez Komisję Europejską na rynkach kapitałowych w imieniu całej UE. Łącznie na Fundusz składa się 750 mld euro, z czego 390 mld euro to dotacje dla beneficjentów, a 360 mld euro – niskooprocentowane pożyczki. Dla Polski z Funduszu Odbudowy przeznaczono ok. 60 mld euro (niemal 270 mld zł), z czego ok. 25,3 mld euro to dotacje bezzwrotne, a 34,5 mld euro – preferencyjne pożyczki.
Wydatkowanie środków z KPO musi się zakończyć do sierpnia 2026 roku.
Środki z KPO mają w szczególności służyć wspieraniu innowacji i rozwojowi nowych technologii; transformacji energetycznej; cyfryzacji gospodarki; rozwojowi systemów edukacji i ochrony zdrowia oraz rynku pracy.
Polska zaczęła otrzymywać środki z Funduszu Odbudowy jako jeden z ostatnich krajów UE – Komisja Europejska blokowała wypłatę tych środków Polsce w związku ze sporem z rządem Mateusza Morawieckiego dotyczącym przeprowadzonej przez PiS reformy sądownictwa, która, w ocenie Brukseli, zagrażała praworządności. Pieniądze z Funduszu Odbudowy zaczęły płynąć do Polski dopiero po zmianie władzy i przejęciu rządów przez koalicję KO-Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Koalicja ta nie dokonała jak dotąd ustawowych zmian reformujących wymiar sprawiedliwości (w związku ze sprzeciwem Pałacu Prezydenckiego wobec kierunku tych reform) – jednak KE za wystarczający do odblokowania środków składających się na KPO uznała przedstawiony przez ministra sprawiedliwości plan reform, których celem jest przywrócenie w Polsce praworządności. Plan ten Adam Bodnar, ówczesny szef resortu sprawiedliwości, przedstawił 20 lutego 2024 roku na posiedzeniu Rady UE.
W ostatnim czasie wokół KPO pojawiły się kontrowersje związane ze wsparciem ze środków pochodzących z programu przedstawicieli branży hotelarsko-gastronomicznej (branży HoReCa), dla której przeznaczono w ramach KPO 1,2 mld zł. Okazało się, że w ramach dystrybucji tych środków dochodziło do przypadków ich przeznaczania na cele budzące wątpliwości co do tego, czy są zgodne z pierwotnym założeniem pomocy dla restauracji i hoteli. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in. zakup jachtów, jacuzzi, konsoli do gier czy rozbudowa garderoby hotelowej. Wśród zaakceptowanych wniosków znalazły się także projekty budowy oranżerii w kebabie, solarium w pizzerii, a także zakup kryptowalut czy stworzenie klubu dla swingersów. Sprawą zajęła się prokuratura, a Komisja Europejska zażądała od polskich władz szczegółowych wyjaśnień. Sprawą zajęła się też prokuratura. Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego wstrzymało wypłaty środków dla firm z sektora HoReCa do czasu skontrolowania umów i wyjaśnienia wszystkich nieprawidłowości.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jak oceniają dotychczasowy sposób wykorzystania przez rząd środków z KPO.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Odpowiedź „pozytywnie” wybrało 16,2 proc. badanych.
„Negatywnie” ocenia sposób wykorzystania przez rząd środków z KPO 36,9 proc. respondentów.
33,2 proc. badanych wybrało odpowiedź „brakuje mi informacji na temat sposobu wykorzystania tych środków”.
13,7 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.
– Sposób wykorzystania pieniędzy z KPO postrzega negatywnie co trzecia kobieta (34 proc.) i czterech na dziesięciu mężczyzn. Ze względu na wiek taką opinię najczęściej podzielają badani w wieku od 35 do 49 lat (50 proc.). Z uwagi na poziom edukacji jest to odpowiedź najpopularniejsza wśród osób z wyższym wykształceniem (42 proc.). Sposób dysponowania środkami za niewłaściwy uważa co druga osoba o dochodach wyższych niż 7000 zł netto i ponad czterech na dziesięciu respondentów (44 proc.) z największych miast – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 12-13 sierpnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
