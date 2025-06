Nieoficjalne wyniki prawyborów wskazują, że Mamdani zdobył 43,5 proc. głosów i uzyskał ponad 7 punktów procentowych przewagi nad Cuomo, który zdobył poparcie 36,38 proc. głosujących. Pełne i oficjalne wyniki mają być znane za kilka dni.

Prawybory w Nowym Jorku: Andrew Cuomo gratuluje rywalowi i zapowiada „podjęcie pewnych decyzji”

Cuomo na swoim wiecu poinformował zwolenników, że zadzwonił do Mamdaniego i pogratulował mu zwycięstwa. – Dziś to nie była nasza noc. Dzisiejsza noc należy do parlamentarzysty Mamdaniego (jest członkiem Zgromadzenia Stanowego Nowego Jorku – red.) – stwierdził.

– Chcę pogratulować parlamentarzyście naprawdę mądrej, dobrej i odciskającej piętno kampanii. Dziś jest jego noc. Zasłużył na to. Wygrał i musimy to przeanalizować. Podejmiemy pewne decyzje – dodał Cuomo. Mimo porażki w prawyborach Partii Demokratycznej, były gubernator ma nie wykluczać startu w wyborach na burmistrza Nowego Jorku jako kandydat niezależny.

Andrew Cuomo 56. gubernator stanu Nowy Jork (2011-2021). Ze stanowiska odszedł w atmosferze skandalu, w sierpniu 2021 roku, po oskarżeniach go przez współpracownice o molestowanie seksualne. Cieniem na jego kadencji na stanowisku gubernatora położyły się też oskarżenia o ukrywanie prawdziwej liczby zgonów w domach opieki w czasie epidemii COVID-19.

Prawybory kandydata na burmistrza Nowego Jorku organizowane przez Partię Demokratyczną są postrzegane w USA jako głosowanie de facto decydujące o tym, kto stanie na czele miasta, w którym demokraci mają dużą przewagę, jeśli chodzi o poparcie nad Partią Republikańską (stan Nowy Jork jest jednym z „niebieskich” stanów – czyli takich, w których w wyborach prezydenckich kandydat Partii Demokratycznej może być pewny zwycięstwa).