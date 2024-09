Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams stanął przed sądem. Odpowie za korupcję i oszustwa

– Dla burmistrza i jego administracji kumoterstwo i lojalność okazały się ważniejsze niż etyka i kompetentne rządy. Burmistrz miasta Nowy Jork jest jednym z najcięższych i najbardziej wymagających stanowisk w Ameryce. Nie można tej pracy wykonywać w obliczu oskarżeń kryminalnych. Dlatego apeluję do burmistrza o to, aby podjął odpowiedzialne kroki i ustąpił – napisał w oświadczeniu jeden z radnych miejskich Lincoln Restler.

Jak podkreślają komentatorzy, trwające od dziesięciu miesięcy dochodzenie wobec burmistrza oraz postawione zarzuty destabilizują pracę administracji, w której pod lupą prokuratury w innych dochodzeniach jest też kilku innych członków administracji Adamsa, w tym jego zastępca, kanclerz szkolnictwa i komisarz policji, który już podał się do dymisji. Na dodatek z administracji odeszło kilku jego bliskich współpracowników, na czele z głównym radcą prawnym urzędu miasta.

Eric Adams jest drugim prominentnym demokratą w rejonie nowojorskim, który w ostatnim roku usłyszał zarzuty federalne. Bardzo podobne postawiono w ubiegłym roku senatorowi Bobowi Menedezowi z New Jersey, co zmusiło go do ustąpienia ze stanowiska po pięciu dekadach służby w polityce.