Orbán mówił też, że wojny przyszłości będą coraz krótsze, a starym konfliktom zaczyna „brakować paliwa”, co jest wynikiem działań Trumpa.

Wypowiedzi Orbána. który w przeszłości krytykował m.in. dostawy broni przez państwa Zachodu na Ukrainę uważając, że przedłuża to wojnę i przekonywał, iż sankcje wobec Rosji szkodzą bardziej gospodarce państw UE niż samej Rosji, stoją w sprzeczności z poglądami przedstawianymi przez innych uczestników szczytu NATO.

Mark Rutte: Musimy wydawać więcej na obronność

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda przekonywał, że perspektywa dojścia przez NATO do wydatków na obronność na poziomie 5 proc. PKB do 2035 roku jest zbyt odległa, ponieważ Rosja obecnie wyprzedza europejskie państwa jeśli chodzi o wydatki na swoje siły zbrojne.

Państwa członkowskie NATO Foto: PAP

Mark Rutte, sekretarz generalny NATO mówił w środę, że „ze względu na zagrożenie ze strony Rosji, ale także rozbudowę sił zbrojnych przez Chiny i fakt, że Korea Północna, Chiny i Iran wspierają wysiłek wojskowy (Rosji) na Ukrainie” kraje Sojuszu muszą wydawać więcej na obronność. - Więc będzie to numer jeden na dzisiejszej agendzie – stwierdził Rutte.

Po rozpoczęciu wojny na Ukrainie Rosja zaczęła przechodzić na gospodarkę wojenną i – według oficjalnych danych – w 2025 roku wydaje na obronność ok. 13,5 bln rubli czyli ok. 157 mld dolarów, co stanowi 6,3 proc. PKB. Łącznie z wydatkami na bezpieczeństwo wewnętrzne Rosja na szeroko rozumianą obronność wydaje 41 proc. budżetu państwa.