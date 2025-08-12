Rzeczpospolita
USA nałożyły na Brazylię 50-proc. cła. Kawa zamiast do Stanów pojedzie do Chin

Brazylia walczy z cłami, które narzucił Donald Trump. Złożyła właśnie skargę w WTO, a ogromne ilości kawy przekierowuje do Chin.

Publikacja: 12.08.2025 14:10

Aleksandra Ptak-Iglewska

Brazylia dostarcza do USA jedną trzecią kawy, którą zużywa ten kraj. W wyniku wojny handlowej USA to się może szybko zmienić, bo Donald Trump narzucił im absurdalne cła. W efekcie Brazylia skarży się w WTO, a kawę wyśle do Chin.

Konflikt między Brazylią i USA szybko eskaluje. Zaledwie w środę 6 sierpnia weszły w życie zaporowe amerykańskie cła na brazylijską kawę i inne produkty, a kraj ten już w poniedziałek 11 sierpnia złożył w Światowej Organizacji Handlu skargę przeciwko USA.

Spór ze Stanami Zjednoczonymi, którego pierwszym etapem są konsultacje, dotyczy amerykańskich ceł w wysokości 10-proc. cła na wszystkie produkty brazylijskie oraz dodatkowego 40-proc. cła na niektóre produkty, w tym właśnie kawę.

Chiny wypiją brazylijską kawę 

Chiny szybko wykorzystały sytuację i już w ubiegłym tygodniu Reuters informował, że zatwierdziły eksport 183 nowych brazylijskich firm. Informowała o tym w mediach społecznościowych chińska ambasada w Brazylii.

Pozwolenie na eksport, które weszło w życie 30 lipca, jest dobrodziejstwem dla brazylijskich eksporterów po ogłoszeniu przez rząd USA zaporowych ceł. Obecnie Brazylia dostarcza jedną trzecią rocznego zapotrzebowania USA na kawę, co przekłada się na 4,4 mld dol. i 8,8 mln worków kawy. Tylko w czerwcu producenci wysłali do USA 440 tys. worków ważących 60 kg, blisko 8 razy więcej niż do Chin, które kupiły jedynie 56 tys. worków.

Kawa może popłynąć do Chin, już i tak największego partnera handlowego Brazylii, szerokim strumieniem, bo będzie na nią popyt – choć jeszcze przed dekadą czy dwiema trudno było znaleźć kawiarnię na każdej ulicy w Chinach, to po pandemii rynek kawiarniany w Państwie Środka eksplodował. Jak podają media branżowe, w ciągu ostatniego roku liczba kawiarni w Chinach wzrosła o 58 proc.]] do 49,7 tys. lokali[[, i co symboliczne - Chiny wyprzedziły USA w liczbie kawiarni.

Obecnie w Brazylii trwa proces byłego prezydenta Jaira Bolsonaro oskarżanego o próbę przeprowadzenia zamachu stanu po przegranych wyborach w 2022. Trump nazwał to „polowaniem na czarownice” W sierpniu Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na sędziego brazylijskiego Sądu Najwyższego Alexandre'a de Moraesa.

WTO: Konsekwencje oczywiste: światowy handel w dół

Coraz bardziej marginalizowana przez politykę Trumpa Światowa Organizacja Handlu śledzi konsekwencje wojny handlowej i nie ma dobrych informacji.

W opublikowanej właśnie prognozie dla światowego handlu na 2025 i 2026 r. WTO szacuje, że światowy handel towarami wzrośnie w 2025 r. zaledwie o 0,9 proc., a podwyżki ceł – w tym podwyżki z ubiegłego tygodnia – osłabią handel w drugiej połowie 2025 r. i w 2026 r.

Szacowany wzrost handlu o 0,9 proc. jest dobrą lub złą wiadomością, zależnie od interpretacji, ponieważ jeszcze przed wybuchem w kwietniu wojny handlowej WTO przewidywało wzrost o 2,7 proc., a to oznacza silny spadek. To jednak także dobra wiadomość, bo po kwietniowym „dniu wyzwolenia” i zapowiedzi zaporowych ceł – prognozy zakładały spadek o 0,2 proc. Według ekonomistów WTO, podwyżka ta wynika głównie z uprzedzającego wzrostu importu do Stanów Zjednoczonych przed wejściem ceł. Jednak wyższe cła w dłuższej perspektywie będą miały negatywny wpływ na handel, powodując spadek prognozowanego wzrostu wolumenu handlu w przyszłym roku z 2,5 proc. do 1,8 proc.

– Pełny wpływ ostatnich środków celnych nadal się ujawnia – mówi Ngozi Okonjo-Iweala, dyrektor generalna WTO. – Niepewność związana z cłami nadal ma negatywny wpływ na zaufanie przedsiębiorców, inwestycje i łańcuchy dostaw. Niepewność pozostaje jedną z najbardziej destrukcyjnych sił w globalnym środowisku handlowym – dodaje wieloletnia szefowa WTO.

Gdzie dwóch się kłóci, tam wygrają Chiny

Przypomnijmy, że USA zaczęły zwalczać działalność WTO jeszcze za... prezydentury Obamy, gdy zablokowały nominowanie konsultantów, którzy rozstrzygają spory w WTO. To doprowadziło do blokady dużej części działalności WTO i powstania wewnątrz WTO alternatywnego komitetu, który rozstrzyga spory o handel między członkami.

Na napięciach w światowym handlu zdecydowanie mogą wygrać Chiny. Pekin już przejmuje dostawców kawy z Brazylii, zbliżają się do nich także kraje afrykańskie. Jak informuje Reuters, zbliża się umowa handlowa Kenii z Pekinem, która nie zawiera żadnych „widocznych” barier handlowych, a USA nałożyły na ten kraj 10-procentowe cła. Dlatego władze Kenii, podobnie jak innych krajów, nieprzyjemnie zaskoczonych przez politykę USA, zbliżają się bardziej do Pekinu, nawet jeśli jest to dla nich nieprzyjemne. – Mam pewien problem z niektórymi naszymi przyjaciółmi – powiedział Ruto podczas wydarzenia inwestycyjnego w Nairobi w tym tygodniu, powołując się na obawy związane z bliższymi stosunkami z Pekinem. „Ale muszę to zrobić dla Kenii...”

