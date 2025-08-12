Brazylia dostarcza do USA jedną trzecią kawy, którą zużywa ten kraj. W wyniku wojny handlowej USA to się może szybko zmienić, bo Donald Trump narzucił im absurdalne cła. W efekcie Brazylia skarży się w WTO, a kawę wyśle do Chin.

Konflikt między Brazylią i USA szybko eskaluje. Zaledwie w środę 6 sierpnia weszły w życie zaporowe amerykańskie cła na brazylijską kawę i inne produkty, a kraj ten już w poniedziałek 11 sierpnia złożył w Światowej Organizacji Handlu skargę przeciwko USA.

Spór ze Stanami Zjednoczonymi, którego pierwszym etapem są konsultacje, dotyczy amerykańskich ceł w wysokości 10-proc. cła na wszystkie produkty brazylijskie oraz dodatkowego 40-proc. cła na niektóre produkty, w tym właśnie kawę.

Chiny wypiją brazylijską kawę

Chiny szybko wykorzystały sytuację i już w ubiegłym tygodniu Reuters informował, że zatwierdziły eksport 183 nowych brazylijskich firm. Informowała o tym w mediach społecznościowych chińska ambasada w Brazylii.