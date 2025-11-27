Firma opublikowała oświadczenie dotyczące śledztwa w sprawie ataku ransomware, który sparaliżował działalność jej zakładów w całej Japonii i zmusił pracowników do ręcznego przyjmowania zamówień — długopisem i na papierze — przypomina BBC.

Asahi poinformował, że doszło prawdopodobnie do ujawnienia danych osobowych osób kontaktujących się z jego centrami obsługi klienta, a poszkodowani zostaną niebawem powiadomieni. Firma dodała, że opóźni publikację pełnych wyników finansowych za rok obrotowy, aby skupić się na usuwaniu skutków ataku.

Asahi nie ujawnił tożsamości ani żądań sprawcy ataku. Do ataku przyznała się jednak grupa ransomware Qilin — odpowiedzialna wcześniej za ataki na inne duże firmy.

Asahi został zaatakowany przez hakerów we wrześniu

Wstępne ustalenia wykazały, że 29 września firma wykryła zakłócenie w jednym z centrów danych.