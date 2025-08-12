Aktualizacja: 12.08.2025 09:07 Publikacja: 12.08.2025 08:49
Chloe Swarbrick wzywała polityków koalicji rządzącej Nową Zelandią, by ws. Strefy Gazy stanęli po właściwej stronie historii
Foto: REUTERS
Do debaty w parlamencie doszło po tym, gdy centroprawicowy rząd Nowej Zelandii zapowiedział, że rozważy decyzję o uznaniu Palestyny we wrześniu, przy okazji posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Decyzję o uznaniu państwa palestyńskiego we wrześniu podjęła już Australia, dołączając do Francji i Kanady, które decyzję w tej kwestii podjęły w ostatnich tygodniach.
„Zamierzamy rozważyć tę kwestię (uznania Palestyny) uważnie i potem działać zgodnie z zasadami, wartościami i narodowym interesem Nowej Zelandii” – napisał szef nowozelandzkiej dyplomacji Winston Peters w oświadczeniu. Szef MSZ Nowej Zelandii odnotował, że wielu bliskich partnerów jego kraju opowiedziało się za uznaniem państwa palestyńskiego, ale – jak zaznaczył – Nowa Zelandia prowadzi niezależną politykę zagraniczną.
Jednocześnie Peters zaznaczył, że jeśli chodzi o stosunek Nowej Zelandii do niepodległej Palestyny „od pewnego czasu jest jasne”, że jest to kwestia nie tego, czy Nowa Zelandia uzna Palestynę, ale kiedy to zrobi. W kontekście decyzji, jaka ma zapaść w tej kwestii we wrześniu, rząd Nowej Zelandii ma ocenić, czy udało się uczynić „wystarczający postęp” na drodze do tego, by „terytoria palestyńskie” stały się państwem, które Nowa Zelandia będzie mogła uznać. Ostateczną decyzję w tej sprawie rząd Christophera Luxona ma podjąć we wrześniu – i przedstawić ją w czasie Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Swarbrick w czasie debaty zarzuciła nowozelandzkim władzom ociąganie się w kwestii decyzji ws. Palestyny, dodając, że jej kraj staje się przez to outsiderem. Następnie wezwała członków rządu do poparcia ustawy nakładającej sankcje na Izrael, którą Partia Zielonych złożyła w parlamencie w marcu. Ustawę popierają wszystkie partie nowozelandzkiej opozycji.
– Jeśli znajdziemy sześciu z 68 popierających rząd parlamentarzystów, którzy mają kręgosłupy (moralne), wówczas możemy stanąć po właściwej stronie historii – mówiła współliderka Partii Zielonych.
Przewodniczący izby Gerry Brownlee uznał wypowiedź Swarbrick za „kompletnie nieakceptowalną” i wezwał parlamentarzystkę do wycofania się z jej słów i przeprosin. Gdy parlamentarzystka odmówiła, nakazał jej opuścić parlament.
Izraelska obecność wojskowa w Strefie Gazy
Foto: PAP
Brownlee mówił później, że Swarbrick może wziąć ponownie udział w obradach w środę, ale jeśli ponownie nie przeprosi, wówczas znów zostanie usunięta.
Uznanie Palestyny i sankcje wobec Izraela popierają – oprócz Partii Zielonych – także opozycyjna Partia Pracy i partia Te Pati Maori, reprezentująca Maorysów, rdzennych mieszkańców Nowej Zelandii.
Peeni Henare, parlamentarzysta Partii Pracy stwierdził, że Nowa Zelandia w przeszłości zdecydowanie stawała po stronie swoich zasad i wartości, a w kwestii Palestyny „pozostała w tyle”.
Zapowiedzi uznania Palestyny przez kolejne państwa są formą presji na Izrael, który od 7 października 2023 roku prowadzi operację odwetową w Strefie Gazy, rozpoczętą po niespodziewanym ataku Hamasu na Izrael. W wyniku tego ataku w Izraelu zginęło ok. 1 200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy (w enklawie nadal pozostaje 50 zakładników, z czego – według strony izraelskiej – 20 nadal żyje). W działaniach odwetowych Izraela zginęło ponad 61 tys. osób, niemal cała Strefa Gazy została obrócona w ruinę, a enklawa doświadcza obecnie klęski głodu. Tymczasem premier Izraela Beniamin Netanjahu zapowiedział, że Izrael rozpocznie okupację wojskową całego terytorium Strefy Gazy, co rodzi obawy o eskalację konfliktu i dalsze pogłębienie kryzysu humanitarnego.
