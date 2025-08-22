Rzeczpospolita
Prawo
Co Polacy robią na L4? ZUS: podróżują po Europie, pracują albo handlują w sieci

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w pierwszym półroczu 2025 roku odzyskał 150,5 mln zł. To efekt kontroli zwolnień lekarskich i obniżenia świadczeń po ustaniu zatrudnienia. Często okazuje się, że ubezpieczeni traktują zwolnienie lekarskie jako okazję do dodatkowego zarobku lub wyjazdu na wakacje.

Publikacja: 22.08.2025 11:34

Foto: Filip Frydrykiewicz

ZUS przekazał, że w pierwszym półroczu 2025 r. przeprowadził 227 tys. kontroli zwolnień lekarskich. - W ich wyniku wstrzymano wypłatę 14,8 tys. zasiłków na kwotę ponad 22,2 mln zł. Dodatkowo, obniżono świadczenia po ustaniu zatrudnienia o 128,3 mln zł. Łącznie do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wróciło 150,5 mln zł – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Dla porównania – w analogicznym okresie 2024 r. przeprowadzono 260,8 tys. kontroli, wydano 18,6 tys. decyzji, a łączna kwota odzyskanych środków – również z tytułu obniżenia świadczeń po ustaniu zatrudnienia – wyniosła 117,5 mln zł.

Jakie nieprawidłowości wykryto podczas kontroli zwolnień lekarskich? Jak podaje ZUS, niektórzy ubezpieczeni zamiast odpoczywać w domu i skupić się na regeneracji organizmu podróżują po Europie, wykonują usługi fryzjerskie lub kosmetyczne, pracują jako kierowcy taxi albo prowadzą sprzedaż w internecie. Wśród ujawnionych przypadków znalazły się osoba, która podczas zwolnienia zwiedzała kraje europejskie, oraz inna – która świadczyła usługi fryzjerskie we własnym domu. Zasiłek straciła także kosmetyczka pracująca w salonie oraz mężczyzna dorabiający jako kierowca. Inny ubezpieczony masowo wystawiał ogłoszenia sprzedaży mebli, ubrań i biżuterii online, a kolejny – pobierając jednocześnie zasiłek i świadczenie rehabilitacyjne – wykonywał pomiary stanu wód na rzecz swojego zleceniodawcy.

Co wolno robić na zwolnieniu lekarskim? ZUS wyjaśnia

W komunikacie ZUS przypomina, że czas zwolnienia lekarskiego nie jest czasem, którym ubezpieczony może swobodnie dysponować, tak jak np. urlopem wypoczynkowym. Zwolnienia lekarskie to jest czas na odzyskanie zdolności do pracy, a nie na wykonywanie dodatkowej pracy i zarabianie czy wyjazd na wakacje. Jak przy tym wyjaśniono, osoba niezdolna do pracy z powodu choroby może podejmować jedynie zwykłe czynności życia codziennego oraz te, które są związane z jej stanem zdrowia, np. może pójść na wizytę do lekarza, udać się do apteki czy po podstawowe zakupy spożywcze.

Jeśli ZUS stwierdzi nieprawidłowości w trakcie kontroli, ma podstawę do wydania decyzji o odmowie prawa do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Odmowa obejmuje cały okres zwolnienia lekarskiego, w czasie którego pojawiły się nieprawidłowości lub świadczenia rehabilitacyjnego za pełen miesiąc, w którym je stwierdzono.

Źródło: rp.pl

Praca ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) Kontrola Zus zwolnienie lekarskie

e-Wydanie