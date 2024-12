Nowy rekord cudzoziemców w rejestrach ZUS. Zmieniają się też przepisy

Niepewność regulacyjna na rynku pracy w Polsce

Jak jednak zaznaczają eksperci Gi Group, duże znaczenie ma również niepewność co do przyszłych regulacji dotyczących zatrudniania cudzoziemców. W tym zapisu, który znalazł się w projekcie ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium RP – gdzie przewidziany jest obowiązek zatrudniania cudzoziemców na umowę o pracę.

- Projekt nowelizacji jest obecnie procedowany, wywołując sporo dyskusji zarówno po stronie pracodawców, jak i instytucji publicznych. Jak można przypuszczać, badani przez nas pracodawcy wolą poczekać na ostateczny kształt ustawy, by móc planować rekrutacje bardziej długofalowo i adekwatnie do obowiązującego prawa – wyjaśnia Maciej Pełka, dyrektor w Gi Group.

Formalne bariery mogą zniechęcić część firm do sięgania po pracowników z zagranicy, pomimo że – jak wynika z badania Gi Group – ich zatrudnienie jest często traktowane jako konieczność. Wskazując powody swej decyzji o zatrudnieniu cudzoziemców badani pracodawcy wskazywali najczęściej (co trzeci) brak dostępnych pracowników na lokalnym rynku i brak lokalnych kandydatów o potrzebnych firmie kwalifikacjach. Jednak dla sporej części firm argumentem przemawiającym za zatrudnieniem obcokrajowców była też chęć optymalizacji kosztów zatrudnienia (28 proc.). Kwestia optymalizacji kosztów zatrudnienia znalazła się też na drugim miejscu na liście korzyści z pracowników z zagranicy (wskazywana przez 30 proc. uczestników badania), choć dla znacząco większej grupy – ponad połowy – kluczowe było uzupełnienie braków kadrowych.

Wymaga to też od firm sporo wysiłku. Obok wyzwań związanych z długim i skomplikowanym procesem legalizacji pracowników z zagranicy (co biorą często na siebie agencje zatrudnienia), badani pracodawcy najczęściej (prawie połowa) wskazywali na bariery językowe i trudności w komunikacji z obcokrajowcami, zwłaszcza tymi pochodzącymi z odległych regionów świata. Dla prawie co czwartej firmy wyzwaniem są odmienne standardy pracy i podejście do obowiązków cudzoziemców. Problemem są też dość często (31 proc.) stereotypy i uprzedzenia wśród polskich pracowników związane też z lękiem przed utratą pracy w wyniku zatrudnienia cudzoziemców.