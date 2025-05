Najnowsze dane dotyczące przedsiębiorczości są zawarte w raporcie ZUS na temat cudzoziemców w polskim systemie ubezpieczeń społecznych w 2024 roku.

W latach 2018–2022 własną działalność prowadziło ok. 3 proc. obcokrajowców, a w 2024 roku odsetek ten wyniósł już 6,2 proc. Oczywiście w latach 2015–2024 zdecydowanie największą grupę spośród ubezpieczonych cudzoziemców stanowili pracownicy (w grudniu 2024 roku – 57,4 proc.) oraz wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej (36,2 proc.). To jednak wzrost prowadzących działalność jest zauważalny.

ZUS: Ilu cudzoziemców na etacie, zleceniu, własnej działalności? Czy są wypychani na samozatrudnienie?

Czy to oznacza, że cudzoziemcy są coraz bardziej przedsiębiorczy, czy może są wypychani z etatu?

– Trudno mówić, że zawsze chodzi o wypychanie. Czasami to również samodzielna decyzja osoby, która wykonuje działalność zarobkową i chce zmaksymalizować wysokość wypłaty netto. Oczywiście dzieje się to kosztem utraty części uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Jednak to samo dotyczy polskich obywateli, których motywacje są podobne – mówi Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.