Seniorzy uprawnieni do renty wdowiej, którzy prawidłowo złożyli wnioski, już wkrótce otrzymają przelewy z nowym świadczeniem. ZUS wyjaśnia, na jakich zasadach będą dokonywane wypłaty z różnych organów emerytalno-rentowych i przypomina o konieczności dopełnienia odpowiednich formalności.

Komu przysługuje renta wdowia? Warunki otrzymania świadczenia

Nowe świadczenie, określane jako renta wdowia to inaczej wypłata świadczeń łącznie z rentą rodzinną. Pozwala pobierać jednocześnie dwa świadczenia – własną emeryturę lub rentę oraz rentę rodzinną przysługującą wdowom lub wdowcom po zmarłym małżonku. Jedno ze świadczeń będzie wypłacane w całości, a z drugiego zostanie wypłacone 15 proc. Świadczeniobiorcy sami dokonują wyboru. Od 2027 roku drugie z wybranych świadczeń zostanie zwiększone do 25 proc.

O rentę mogą ubiegać się wdowy po ukończeniu 60 lat lub wdowcy po ukończeniu 65 lat, którzy pozostawali do dnia śmierci małżonka we wspólności małżeńskiej i nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), a także nie pozostają obecnie w związku małżeńskim.

Wypłata renty wdowiej. Dlaczego część seniorów dostanie dwa przelewy?

Ponieważ tzw. renta wdowia to połączone świadczenia, z których jedno to renta rodzina po zmarłym małżonku, może być wypłacana przez różne organy emerytalno-rentowe, np. przez ZUS i KRUS. Jak wyjaśnia ZUS, część seniorów otrzyma w związku z tym dwa przelewy - jeden z ZUS, a drugi z innej instytucji. Dotyczy to około 300 tys. świadczeń wypłacanych przez ZUS i inne organy emerytalne i rentowe.