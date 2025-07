Jeżeli wniosek trafi do ZUS do 31 lipca 2025 roku, świadczenie zostanie wypłacone także za lipiec. Warunkiem jest jego pozytywne rozpatrzenie. Jeśli natomiast wniosek wpłynie do ZUS po 31 lipca, wypłata zostanie uruchomiona od miesiąca, w którym został on złożony. Te same zasady obowiązują w przypadku osób ubiegających się o świadczenie z KRUS i innych organów emerytalno-rentowych.

Co ważne, seniorzy, którzy zamierzają ubiegać się o rentę wdowią, powinni pamiętać o tym, że aby ją otrzymać muszą mieć ustalone prawo do dwóch świadczeń - własnej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej przysługującej wdowom lub wdowcom po zmarłym małżonku. Jeżeli więc osoba zainteresowana świadczeniem nie ubiegała się dotąd o rentę rodzinną lub o własną emeryturę lub rentę, oprócz wniosku o rentę wdowią musi złożyć również wniosek o drugie świadczenie. Jeżeli tego nie zrobi, wniosek o rentę wdowią zostanie odrzucony.

Komu przysługuje renta wdowia?

Tzw. renta wdowia stanowi połączenie dwóch świadczeń - własnej emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Pozwala pobierać jedno ze świadczeń w całości, a drugie w wysokości 15 proc. Seniorzy sami mogą wybrać, które rozwiązanie bardziej im się opłaca. Od 2027 roku drugie z pobieranych świadczeń będzie zwiększone do 25 proc.

Renta ta przysługuje wdowom po ukończeniu 60 lat lub wdowcom po ukończeniu 65 lat, którzy pozostawali do dnia śmierci małżonka we wspólności małżeńskiej i nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), a także nie pozostają obecnie w związku małżeńskim.

Obowiązuje także limit finansowy. Renta wdowia nie przysługuje, jeżeli wysokość przynajmniej jednego z ustalonych świadczeń jest równa lub wyższa niż trzykrotność kwoty najniższej emerytury.