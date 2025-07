Istotnym sposobem (czy też inspiracją) nieustająco pozostaje fotografia. W figuratywnych kompozycjach Agaty Kus pojawiają się sceny i osoby utrwalone wcześniej na zdjęciach. Jak sama artystka mówi: „Nie wstydzę się klasycznie pojmowanego piękna, figuratywności i realizmu w malarstwie”. A Łukasz Stokłosa, również odnosząc się do zdjęć lub filmów, stwierdza: „Można powiedzieć, że archiwum fotograficzne pełni w moim przypadku rolę szkicownika”.

Trudno mówić o powrocie do dzieciństwa bez motywu domu-schronienia, symbolu bezpieczeństwa czy pojęcia, do którego odnosi się każdy z nas. „Posiadłość” Agaty Kus ma formę jej dawnego domku dla lalek, ale teraz pokryty został śladami farb z jej obrazów i zawieszony ich reprodukcjami. Z kolei wypalone wnętrze domku Barbie w rzeźbie Aleksandry Nenko to pożegnanie z idealnym wyobrażeniem z dzieciństwa. Za to dorosłym już poszukiwaniom własnego miejsca schronienia nadała ta artystka formę przenośną, charakterystycznego dla pokolenia nomadów namiotu. Wielu z tych współczesnych wędrowców, rozglądając się za oparciem i stabilizacją, wciąż nie potrafi ich znaleźć. Szukają ich czasem w samotności, w miejscach, gdzie najmocniej czują łączność z naturą, stając się jej częścią, tak jak w serii rysunków i instalacji Justyny Mędrali z Islandii, gdzie mieszkała w „domu pośrodku pola zastygłej, porośniętej mchem lawy”.

Czytaj więcej Plus Minus Wolność motyla Związki i podobieństwa między sztuką Haiti a europejską były często i takie, że jedna dla drugiej...

Pokolenie cyfry, Covidu i wojny w Ukrainie

Z takich samotnych miejsc bliżej jest może do odpowiedzi, których artystki i artyści, niby dawni odkrywcy, szukają zarówno na ziemi, jak i w gwiazdach. Kosmiczny wir w gęstych, pełnych ruchu kompozycjach Pawła Olszczyńskiego porywa włosy kobiet, komety i gwiazdy, które zmieniają się w kolczaste kule, obiekty towarzyszące rysunkom. Inna artystka, Patrycja Piętka, poszukując wtajemniczenia czy też oświecenia, maluje magiczne kręgi, rytuały i zastygłe podczas seansów spirytystycznych postaci. Nie w górze, ale w samej ziemi, zmagając się w swoim reliefowym malarstwie z materią, używając naturalnych pigmentów do lepienia postaci z gliny, żywicy i cukru, Marcin Janusz szuka odrodzenia, nowego początku. A może wystarczy skupienie na intymności, uważność? – zdaje się pytać Zuzanna Szary, malując zbliżenia obserwowanego z czułością ciała.

„Epoki są dla mnie płynne, podziały i liniowa historia są dla badaczy, ja staram się wybierać to, co mnie intryguje: idee, poszczególne dzieła czy artyści” – mówi Wojciech Ireneusz Sobczyk. Jego barokowa niemal instalacja, w której otoczone purpurą draperii porcelanowe drzewo korzeniami zanurzone zostało w cieczy imitującej krew, to coś więcej niż efektowna scenografia. Począwszy od kruchej i cennej porcelany, czerwień i aplikacje na tkaninie – dekoracyjne i bolesne zarazem, bo wykonane ze szpilek, oznacza także powrót do myślenia symbolicznego, tak dziś zapomnianego i nieobecnego w dosłownych, publicystycznych i bieżących komunikatach. Wszystkie te głęboko tkwiące w nas znaczenia, symbole i pytania, „nie mają daty ważności”, jak mówi sam artysta. Dlatego wciąż do nich wracamy.