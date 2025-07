Skupmy się jednak na mechanice, która sprowadza się do kilku prostych zasad. Przede wszystkim musimy załapać, że karty działają na dwa różne sposoby. Albo dokładamy je do swojej kawiarni (górna część karty), albo obsługujemy opisanego na niej klienta (symbole znajdujące się na dole karty). Gdy umieścimy kartę w swoim polu gry, będziemy mogli korzystać z tego, co się na niej znajduje – może to być posiłek czy napój (które od teraz serwujemy w swojej kawiarni) lub jakiś element wystroju. Dodatkowo możemy zyskać dostęp do specjalnej zdolności.

Oczywiście za karty musimy płacić, więc trzeba dobrze przemyśleć, co będziemy dokładać do swojej kawiarni, aby przełożyło się to na zwycięstwo. Każda dodana karta zapewnia nam symbol, który jest istotny przy obsłudze klientów.

Odwiedzające nas kapibary przyjmujemy wtedy, gdy uzbieramy stosowne symbole, zdobywając za to pieniądze. Nie musimy zebrać wszystkich symboli, żeby obsłużyć klienta, ale jeśli zgromadzimy wszystkie, to klient staje się naszym stałym bywalcem i zapewnia dodatkowe cztery punkty zwycięstwa na koniec gry. Warto zwracać uwagę na symbole z serduszkami, bowiem gwarantują one dodatkowy zarobek (w myśl zasady – to, co najlepsze, sprzedaje się najlepiej). I tak zagrywamy sobie karty, obserwujemy, co robią przeciwnicy i zmierzamy do zakończenia gry, czyli podliczenia punktów zwycięstwa. Te zdobywamy zaś za monety, karty (stałe oraz te zależne od spełnienia wymagań), regularnych bywalców oraz za wyjątkowych gości (wystawionych w przygotowaniu rozgrywki), których warunki spełniliśmy. I tak, kto zdobył najwięcej punktów zwycięstwa, może się cieszyć zasłużoną wygraną.

Jak to karcianka – bardziej taktyczna niż strategiczna

„Kawa z kapibarą” to prosta, familijna gra karciana, która sprawdzi się nawet wśród najbardziej początkujących graczy. Zasady można streścić w 5 minut, zdolności na kartach są na tyle łatwe, że nie będziemy się głowić nad ich zastosowaniem. Cała rozgrywka zajmie nam pół godzinki, więc idealnie sprawdzi się na leniwy wieczór. A jednocześnie nie jest to tytuł banalny lub prostacki. Trzeba trochę pogłówkować, zastanowić się, czy zagrać kartę do swojego pola gry w danym momencie, czy też zachować na później. Jakie karty zostawić sobie jako potencjalnych klientów? Na jakich wyjątkowych gości postawić?