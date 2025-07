Co dzieje się z resztą środków zgromadzonych na koncie w ZUS?

Wiadomo już, że rodzina zmarłego ma prawo do ostatniej emerytury, przysługującej za miesiąc, w którym doszło do zgonu. Co dzieje się z resztę środków zgromadzonych w ramach pierwszego i drugiego filaru w ZUS?

„Składki, które wpływają na I filar, tj. na konto w ZUS (12,22 proc.) nie podlegają dziedziczeniu i po śmierci ubezpieczonego zasilają Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, którym zarządza ZUS, natomiast środki, które przekazywane są na II filar (7,3 proc.), tj. na subkonto w ZUS (4,38 proc.) i OFE (2,92 proc.) podlegają oczywiście dziedziczeniu” – wyjaśnia Marlena Nowicka. Warto również dodać, że główne konto ZUS pełni wyłącznie funkcję ewidencyjną i nie są na nim przechowywane realne środki, a co za tym idzie, nie ma możliwości ich wypłacenia.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku drugiego filaru. Jak zostało już wspomniane, te środki podlegają dziedziczeniu, co oznacza, że po śmierci emeryta, rodzina ma prawo do ich wypłaty. Połowę środków otrzymuje współmałżonek (w ramach wypłaty transferowej), a resztę (lub całość, jeśli współmałżonek nie żyje, lub gdy właściciel subkonta nie miał współmałżonka) osoby uposażone, które zostały wskazane przez zmarłego. Jeśli emeryt nie wskazał takich osób, środki wchodzą w skład spadku.

„Zmarły, wybierając osoby uprawnione do dziedziczenia składek, zaznacza udziały procentowe każdej z wymienionych osób. Otrzymają one wypłaty w formie bezpośredniej (przekaz pocztowy lub przelew), a jeśli uposażonym jest współmałżonek, to może (ale nie musi) przekazać te środki na swoje subkonto w ZUS lub konto w OFE. Wypłata dokonywana jest najwcześniej w terminie miesiąca, a najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej. Ma formę jednorazową lub jest wypłacana w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż 2 lata, zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej” – informuje rzeczniczka.

Należy pamiętać o tym, że ZUS nie może działać z urzędu w tej sprawie, a zatem, aby otrzymać środki, osoba uprawniona musi złożyć wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej (formularz USS). Wniosek można złożyć w dowolnym momencie. Jeśli emeryt przed śmiercią wskazał w oświadczeniu uprawnione osoby, otrzymają one informację z ZUS, że mogą złożyć wniosek o wypłatę środków.