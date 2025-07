Zmiany w terminach wypłat emerytur w sierpniu. Nowy harmonogram

Harmonogram wypłat emerytur w sierpniu 2025

Dokładny harmonogram wypłat świadczeń emerytalno-rentowych w sierpniu wygląda następująco:

1 sierpnia (piątek) - wypłata bez zmian,

6 sierpnia (środa) - wypłata bez zmian,

10 sierpnia (niedziela) - zmiana terminu wypłaty na piątek 8 sierpnia,

8 sierpnia, 15 sierpnia (piątek/święto państwowe) - zmiana terminu wypłaty na czwartek 14 sierpnia,

sierpnia, 20 sierpnia (środa) - wypłata bez zmian,

25 sierpnia (poniedziałek) – wypłata bez zmian.

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury?

Zmiana terminu wypłaty emerytury lub renty jest możliwa, ale tylko w wyjątkowych przypadkach. Decyduje o tym ZUS na wniosek świadczeniobiorcy. Standardowy termin wypłaty świadczeń jest ustalany już w momencie ubiegania się o emeryturę. ZUS wyznacza go na podstawie liczby wypłacanych świadczeń danego dnia oraz tempa napływu składek emerytalnych.

Raz ustalony termin pozostaje przypisany danej osobie na stałe. Można go zmienić tylko, gdy występują uzasadnione okoliczności. ZUS może się na to zgodzić na przykład, jeśli świadczeniobiorca jest zobowiązany do comiesięcznego dokonywania opłat w urzędowo określonych terminach, których nie da się zmienić.

Zbliża się wypłata 14. emerytury. Kiedy pieniądze trafią do seniorów?

Już we wrześniu wielu seniorów może liczyć na spory zastrzyk pieniędzy w postaci 14. emerytury. Wypłaty ruszą we wrześniu. Dodatkowe świadczenie powinno trafić na ich konta w tym samym terminie, w którym zwykle otrzymują oni swoje emerytury lub renty.

Pełna wysokość świadczenia wyniesie 1878,91 zł brutto. To równowartość obecnej emerytury minimalnej. Ta kwota przysługiwać będzie seniorom, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób z wyższą emeryturą lub rentą, "czternastka" będzie pomniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. W związku z tym na dodatkowe świadczenie nie mogą liczyć seniorzy, których emerytura przekracza 4728,91 zł brutto.