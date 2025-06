Bundestag ostrzega: Unijny flagowy plan obronny może być nielegalny

W maju tego roku ministrowie ds. europejskich państw członkowskich UE jednogłośnie zaakceptowali unijny program SAFE z budżetem 150 mld euro, który zakłada udzielanie pożyczek na inwestycje w obronność.

Program SAFE (ang. Support for Access to Finance for Defence) zakłada udzielanie państwom członkowskim Unii Europejskiej długoterminowych – do 45 lat, z 10-letnim okresem karencji – pożyczek na wspólne zamówienia w sektorze obronnym. Celem programu jest zwiększenie możliwości produkcyjnych europejskiego przemysłu obronnego, wzmocnienie niezależności technologicznej UE oraz poprawa potencjału obronnego państw członkowskich.

Projekt SAFE obejmuje klauzulę „Kupuj europejskie”, która zezwala na to, aby tylko 35 procent wartości broni pochodziło od producentów spoza UE, Ukrainy lub krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

Analitycy Bundestagu mają wątpliwości

Eksperci, którzy w niemieckim parlamencie przygotowali analizę prawną SAFE, ostrzegają, że program może naruszać traktaty UE. Poufny raport z 30 kwietnia, do którego dotarł portal Politico, wskazuje też, że regulacje UE dotyczące pożyczek na broń w ramach SAFE mogą również przynieść ograniczoną wartość ekonomiczną.