Potrzeba sprawnych działań administracji

Dodatkowo szanse Polski na zaciąganie tych pożyczek zwiększa to, że w toku negocjacji udało się przeforsować m.in. postulat, który pozwala na refinansowania zawartych już kontraktów. Najpewniej na tej podstawie będziemy mogli zrefinansować zakupy m.in. systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius produkowanych przez Grupę WB czy bojowych wozów piechoty Borsuk produkowanych przez Hutę Stalowa Wola (Polska Grupa Zbrojeniowa). To łączy się także z tym, że przez pierwszych 12 miesięcy ma być tzw. możliwość monozakupów, czyli odstąpienia od zasady, że dane uzbrojenie muszą kupować co najmniej dwa kraje unijne.

Wiadomo, że w Wojsku Polskim wytypowano zadania w tzw. planie modernizacji technicznej, które mogą być sfinansowane właśnie z Funduszu SAFE. Chodzi o kwotę prawie 130 mld zł, czyli ok. 30 mld euro. Pewną furtką, która może łatwo „dopełnić” możliwość pozyskiwania tych środków, jest zwiększenie zakupów amunicji artyleryjskiej – w ten sposób można szybko wydać co najmniej kilkanaście miliardów złotych.

Otwartym pozostanie pytanie, czy mając możliwość pożyczenia tak dużych środków i nawet przygotowane do realizacji zadania, polska administracja, zarówno po stronie cywilnej (Ministerstwo Finansów i Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest operatorem FWSZ), jak i wojskowej (Agencja Uzbrojenia), będzie w stanie „obsłużyć” te działania. Wydaje się, że bez zwiększenia liczby urzędników i wojskowych, którzy zajmą się tylko tymi projektami, będzie to niemożliwe. Biorąc jednak pod uwagę, że utworzenie międzyresortowego zespołu ds. strategii dla przemysłu obronnego zajmuje rządowi pół roku, można mieć wątpliwości, czy uda się taką komórkę sprawnie utworzyć.

Drugą ważną kwestią jest to, na ile będzie mógł skorzystać na tych pożyczkach polski przemysł. Wydaje się, że jeśli chodzi o zamówienia, które będą realizowane na rzecz Wojska Polskiego, to zarówno państwowa Polska Grupa Zbrojeniowa, jak i prywatna Grupa WB mogą zacierać ręce – strumień finansowania powinien zwiększyć ich przychody. Znacznie bardziej problematyczna wydaje się możliwość sprzedaży ich produktów na rzecz innych państw – w tym wypadku najprościej będzie zapewne kontraktować sprzęt do Ukrainy, która już korzysta m.in. z armatohaubic Krab czy bezzałogowców Warmate. W przypadku tych pierwszych nie jest jednak pewne, czy spełnione jest kryterium produkcji 65 proc. komponentów w krajach UE.