Ale na razie mimo deklaracji urzędników europejskich, że sprawa będzie procedowana szybko i najpewniej uda się coś ustalić do końca kwietnia, znamy tylko projekt rozporządzenia z 19 marca. Spytaliśmy o to, na jakim etapie są uzgodnienia. – Teraz decyzja należy do Rady Europejskiej, gdzie państwa członkowskie prowadzą obecnie negocjacje w sprawie zatwierdzenia lub odrzucenia wniosku – wyjaśnia Marine Strauss, jedna z rzeczniczek prasowych Komisji Europejskiej.

Dostawy uzbrojenia tylko do 2030 roku

Z polskiej perspektywy w projekcie rozporządzenia jest co najmniej kilka niekorzystnych zapisów. Pierwszy dotyczy tego, że dostawy kupowanego uzbrojenia za środki z funduszu SAFE muszą się zakończyć do 2030 r. To ma konsekwencje na dwóch poziomach. Po pierwsze, w ten sposób nie kupimy np. okrętów podwodnych, ponieważ czas ich produkcji to minimum sześć lat. A ta umowa będzie kosztować polskiego podatnika kilkanaście miliardów złotych. Po drugie, takie rozwiązanie premiuje przemysł zbrojeniowy, który już teraz jest dobrze rozwinięty i ma duże zdolności produkcyjne, ponieważ sprzęt musi być rozwinięty i dostarczany stosunkowo szybko. Oznacza to, że Polska Grupa Zbrojeniowa na tych zakupach zbytnio nie skorzysta. Prosty przykład: w tym najbardziej optymistycznym wariancie większe zdolności do produkcji amunicji 155 mm będziemy mieli w Polsce w 2028 r. To oznacza, że na zakontraktowaną w ramach SAFE produkcję zostałyby tylko dwa lata.

Ten brak zdolności łączy się z kolejną sporną kwestią, czyli tym, że kupowany sprzęt musi mieć 65 proc. komponentów wyprodukowanych w krajach UE, Norwegii i Ukrainie. Nam zależy na jak największym poszerzeniu tej grupy państw m.in. o Wielką Brytanię.

Nie jest do końca jasne, jak ten zapis będzie interpretowany. O ile np. bojowe wozy piechoty Borsuk to kryterium na pewno spełniają, o tyle już przy armatohaubicach Krab, które korzystają m.in. z południowokoreańskiej licencji, nie jest to oczywiste.

Polską stronę niepokoi także to, że jest tylko jedno ograniczenie w sposobie wydawania tych środków – trzy kraje, które pożyczą najwięcej, nie mogą w sumie pożyczyć więcej niż 90 mld euro. Ale już nie ma żadnego ograniczenia, gdzie te środki w Europie mają być wydawane. To oznacza, że najbardziej skorzystają na tym podmioty przemysłowe, które są już najbardziej rozwinięte, czyli najpewniej te z Francji i Niemiec, a zapewne też z krajów nordyckich. Ale wspominana PGZ może na tym nie skorzystać w ogóle. Łatwiej powinno być prywatnej Grupie WB. Pewną furtką dla polskiego przemysłu są tzw. monozakupy, czyli to, że tylko jedno, a nie kilka państw kupuje dany sprzęt, co będzie możliwe przez pierwszy rok od wejścia w życie tego rozporządzenia.