Superman #1 z pierwszego nakładu DC najdroższym komiksem w historii

Egzemplarz pierwszego w historii numeru „Superman”, odnaleziony w ubiegłym roku na strychu domu w Kalifornii, stał się najdroższym sprzedanym komiksem w historii, osiągając na aukcji cenę 9,12 mln dolarów, czyli ponad 33 mln złotych.

Publikacja: 21.11.2025 14:04

Heritage Auctions sprzedało Superman #1 za 9,12 mln dolarów

Heritage Auctions sprzedało Superman #1 za 9,12 mln dolarów

Foto: Adobe Stock

Urszula Lesman

Trzej bracia z północnej Kalifornii odkryli „Superman #1” podczas porządkowania strychu po śmierci matki. Komiks z 1939 roku leżał w kartonowym pudełku, chroniony jedynie przez stos starych gazet – informuje CNN. Egzemplarz, który pierwotnie kosztował 10 centów, zachował się w tak doskonałym stanie, że dom aukcyjny Heritage Auctions z Dallas uznał go za „najlepiej zachowany egzemplarz w historii”. To właśnie ten dom aukcyjny sprzedał go za rekordową kwotę.

Kolekcja starych komiksów na strychu domu w Kalifornii

Bracia, których nazwisk nie ujawniono, znaleźli kolekcję starych komiksów podczas opróżniania domu rodzinnego w okresie świątecznym w ubiegłym roku — podaje dom aukcyjny. Matka zawsze mówiła im, że ma wartościową kolekcję komiksów, ale nigdy wcześniej nie widzieli tych najcenniejszych egzemplarzy.

Na strychu odnaleźli pięć wczesnych numerów „Action Comics”, antologii National Allied Publications, w której po raz pierwszy pojawił się Superman. Jednak największą sensacją okazał się egzemplarz „Superman #1” — pierwsze wydanie, w którym Clark Kent jako Superman otrzymał własny, samodzielny komiks — już po tym, jak National Allied przekształciło się w Detective Comics, Inc., czyli w dzisiejsze słynne DC.

Cenna kolekcja komiksów z dzieciństwa

Właścicielka kolekcji kupiła komiksy wspólnie z bratem między Wielkim Kryzysem a II wojną światową. Oboje postanowili później przekazać je jej synom, ponieważ brat nigdy nie założył rodziny.

„To nigdy nie była tylko kwestia kolekcjonerska. To świadectwo pamięci, rodziny i nieoczekiwanych sposobów, w jakie przeszłość potrafi do nas powrócić” – powiedział jeden z synów właścicielki kolekcji.

Dodał, że komiksy były „drogocenną przystanią” dla rodzeństwa, które dorastało w ciasnym mieszkaniu bez luksusów. „Ale mieli siebie nawzajem i wspólną miłość do komiksów” — powiedział.

Unikatowy egzemplarz z pierwszego nakładu DC

Wysoka wycena była zasługą nie tylko ponadprzeciętnego stanu egzemplarza, ale również tego, że pochodził z pierwszego nakładu DC, liczącego pół miliona egzemplarzy — podkreślił dom aukcyjny.

„Superman #1 to kamień milowy w historii popkultury, a ten egzemplarz jest nie tylko w niespotykanym stanie — ma również historię godną filmu. Cieszę się, że cena to odzwierciedla, i jestem zaszczycony, że powierzono nam sprzedaż tej ikony” – powiedział po aukcji wiceprezes Heritage Auctions, Lon Allen.

Poprzedni rekord należał do egzemplarza „Action Comics #1” z 1938 roku — pierwszego wystąpienia Supermana — który został sprzedany przez ten sam dom aukcyjny w ubiegłym roku za 6 mln dolarów, czyli ponad 22 mln złotych.

Wcześniej, w 2022 roku, inny egzemplarz „Superman #1” sprzedał się za 5,3 mln dolarów (niemal 20 mln złotych) w transakcji prywatnej – przypomina CNN.

Źródło: rp.pl

Superman komiks aukcja

