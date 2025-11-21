Trzej bracia z północnej Kalifornii odkryli „Superman #1” podczas porządkowania strychu po śmierci matki. Komiks z 1939 roku leżał w kartonowym pudełku, chroniony jedynie przez stos starych gazet – informuje CNN. Egzemplarz, który pierwotnie kosztował 10 centów, zachował się w tak doskonałym stanie, że dom aukcyjny Heritage Auctions z Dallas uznał go za „najlepiej zachowany egzemplarz w historii”. To właśnie ten dom aukcyjny sprzedał go za rekordową kwotę.

Reklama Reklama

Kolekcja starych komiksów na strychu domu w Kalifornii

Bracia, których nazwisk nie ujawniono, znaleźli kolekcję starych komiksów podczas opróżniania domu rodzinnego w okresie świątecznym w ubiegłym roku — podaje dom aukcyjny. Matka zawsze mówiła im, że ma wartościową kolekcję komiksów, ale nigdy wcześniej nie widzieli tych najcenniejszych egzemplarzy.

Na strychu odnaleźli pięć wczesnych numerów „Action Comics”, antologii National Allied Publications, w której po raz pierwszy pojawił się Superman. Jednak największą sensacją okazał się egzemplarz „Superman #1” — pierwsze wydanie, w którym Clark Kent jako Superman otrzymał własny, samodzielny komiks — już po tym, jak National Allied przekształciło się w Detective Comics, Inc., czyli w dzisiejsze słynne DC.