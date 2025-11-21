Reklama
Autoportret Fridy Kahlo sprzedany za 55 mln dolarów. To rekord dla dzieła stworzonego przez kobietę

Surrealistyczny obraz z lat 40. autorstwa Fridy Kahlo został sprzedany za 54,7 mln dol. (około 200 mln złotych) – bijąc rekord aukcyjny dla dzieła stworzonego przez kobietę.

Publikacja: 21.11.2025 09:10

„El Sueno” Fridy Kahlo na wystawie Sotheby’s Marquee Sales Series w Nowym Jorku

„El Sueno” Fridy Kahlo na wystawie Sotheby’s Marquee Sales Series w Nowym Jorku

Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Urszula Lesman

Według domu aukcyjnego Sotheby’s obraz osiągnął cenę ponad 1000 razy wyższą niż jego pierwotna kwota aukcyjna z 1980 roku, po zaciekłej licytacji pomiędzy dwoma kolekcjonerami.

Wyżej cenimy dzieła sztuki stworzone przez mężczyzn: zaskakujące wyniki badania
Sztuka
Wyżej cenimy dzieła sztuki stworzone przez mężczyzn: zaskakujące wyniki badania

Rekordowa cena na aukcji Sotheby’s

Dzieło – zatytułowane „El sueño (la cama)”, czyli „Sen (Łóżko)” – przedstawia Fridę Kahlo śpiącą w łóżku z baldachimem, pod szkieletem oplecionym dynamitem.

Obrazy Fridy Kahlo są jak "emocjonalne pole bitwy*", bo jej „obrażenia” były nie tylko powypadkowe.
Kultura
„Frida Kahlo. Życie ikony”. Czy świat był przygotowany na tę artystkę?

Sotheby’s określiło je jako jeden z najbardziej „psychologicznie naładowanych” autoportretów artystki. Obraz powstał w burzliwym okresie jej życia – w roku, w którym zamordowano jej byłego kochanka Lwa Trockiego, oraz krótko po jej rozwodzie i ponownym ślubie z Diego Riverą.

Kolekcja „Exquisite Corpus” i wielcy surrealistyczni mistrzowie

Obraz był częścią prywatnej aukcji kolekcji „Exquisite Corpus”. Na wystawie znalazło się ponad 80 surrealistycznych obrazów, rysunków i rzeźb, w tym dzieła René Magritte’a i Salvadora Dalego.

Przed aukcją obraz, który nie był pokazywany publicznie przez prawie trzy dekady, prezentowano w Londynie, Abu Zabi, Hongkongu, Paryżu i Nowym Jorku. Frida Kahlo, która zmarła w 1954 roku, jest powszechnie uważana za jedną z najwybitniejszych malarek XX wieku, znaną ze swoich niezwykle osobistych portretów.

Frida Kahlo była wybitną malarką i prawdziwą wojowniczką.
Kultura
"Frida Kahlo. Życie ikony". W biografii malarki było wiele ciemnych punktów

Jej twórczość często odzwierciedlała bolesną relację z własnym ciałem – osłabionym przez polio w dzieciństwie oraz poważnie okaleczonym w wyniku wypadku autobusowego.

Poprzednie rekordy i rywalizacja z O’Keeffe

Obraz „El sueño (la cama)” to jeden z nielicznych obrazów Kahlo, które trafiają na rynek publiczny od czasu, gdy w latach 80. meksykańskie władze uznały jej twórczość za zabytki artystyczne, co uniemożliwia ich eksport bez specjalnego zezwolenia.

Aukcja pobiła też poprzedni rekord za portret Kahlo, który sprzedano w 2021 roku za 34,9 mln dol. (141,9 mln złotych) – przypomina BBC. Ukończony w 1949 roku obraz „Diego y yo (Diego i ja)" został sprzedany nieujawnionemu nabywcy.

Poprzedni najwyższy wynik aukcyjny dla dzieła autorstwa kobiety wynosił 44 mln dol. (niespełna 162 mln złotych) i należał do obrazu „Jimson Weed / White Flower No.1” autorstwa Georgii O’Keeffe, sprzedanego w Sotheby’s w 2014 roku.

