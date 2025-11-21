Według domu aukcyjnego Sotheby’s obraz osiągnął cenę ponad 1000 razy wyższą niż jego pierwotna kwota aukcyjna z 1980 roku, po zaciekłej licytacji pomiędzy dwoma kolekcjonerami.

Reklama Reklama

Rekordowa cena na aukcji Sotheby’s

Dzieło – zatytułowane „El sueño (la cama)”, czyli „Sen (Łóżko)” – przedstawia Fridę Kahlo śpiącą w łóżku z baldachimem, pod szkieletem oplecionym dynamitem.

Sotheby’s określiło je jako jeden z najbardziej „psychologicznie naładowanych” autoportretów artystki. Obraz powstał w burzliwym okresie jej życia – w roku, w którym zamordowano jej byłego kochanka Lwa Trockiego, oraz krótko po jej rozwodzie i ponownym ślubie z Diego Riverą.