„El Sueno” Fridy Kahlo na wystawie Sotheby’s Marquee Sales Series w Nowym Jorku
Według domu aukcyjnego Sotheby’s obraz osiągnął cenę ponad 1000 razy wyższą niż jego pierwotna kwota aukcyjna z 1980 roku, po zaciekłej licytacji pomiędzy dwoma kolekcjonerami.
Dzieło – zatytułowane „El sueño (la cama)”, czyli „Sen (Łóżko)” – przedstawia Fridę Kahlo śpiącą w łóżku z baldachimem, pod szkieletem oplecionym dynamitem.
Sotheby’s określiło je jako jeden z najbardziej „psychologicznie naładowanych” autoportretów artystki. Obraz powstał w burzliwym okresie jej życia – w roku, w którym zamordowano jej byłego kochanka Lwa Trockiego, oraz krótko po jej rozwodzie i ponownym ślubie z Diego Riverą.
Obraz był częścią prywatnej aukcji kolekcji „Exquisite Corpus”. Na wystawie znalazło się ponad 80 surrealistycznych obrazów, rysunków i rzeźb, w tym dzieła René Magritte’a i Salvadora Dalego.
Przed aukcją obraz, który nie był pokazywany publicznie przez prawie trzy dekady, prezentowano w Londynie, Abu Zabi, Hongkongu, Paryżu i Nowym Jorku. Frida Kahlo, która zmarła w 1954 roku, jest powszechnie uważana za jedną z najwybitniejszych malarek XX wieku, znaną ze swoich niezwykle osobistych portretów.
Jej twórczość często odzwierciedlała bolesną relację z własnym ciałem – osłabionym przez polio w dzieciństwie oraz poważnie okaleczonym w wyniku wypadku autobusowego.
Obraz „El sueño (la cama)” to jeden z nielicznych obrazów Kahlo, które trafiają na rynek publiczny od czasu, gdy w latach 80. meksykańskie władze uznały jej twórczość za zabytki artystyczne, co uniemożliwia ich eksport bez specjalnego zezwolenia.
Aukcja pobiła też poprzedni rekord za portret Kahlo, który sprzedano w 2021 roku za 34,9 mln dol. (141,9 mln złotych) – przypomina BBC. Ukończony w 1949 roku obraz „Diego y yo (Diego i ja)" został sprzedany nieujawnionemu nabywcy.
Poprzedni najwyższy wynik aukcyjny dla dzieła autorstwa kobiety wynosił 44 mln dol. (niespełna 162 mln złotych) i należał do obrazu „Jimson Weed / White Flower No.1” autorstwa Georgii O’Keeffe, sprzedanego w Sotheby’s w 2014 roku.
