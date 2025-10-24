Aktualizacja: 24.10.2025 12:21 Publikacja: 24.10.2025 12:15
Francis Ford Coppola na premierze "Megalopolis" w Lincoln Square Theater
Foto: Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Według magazynu to efekt finansowego fiaska jego najnowszego filmu „Megalopolis”. Coppola w ubiegłym roku poniósł ogromne straty finansowe na filmie „Megalopolis”. Projekt miał kosztować ponad 120 mln dolarów, a na całym świecie zarobił jedynie 14,3 mln dolarów. Produkcji towarzyszyły ponadto oskarżenia o nadużycia oraz afery związane z fikcyjnymi cytatami przypisywanymi krytykom filmowym.
Francis Ford Coppola przyznał, że jest bankrutem. „Nie mam żadnych pieniędzy, bo zainwestowałem wszystkie pożyczone pieniądze w stworzenie »Megalopolis«” – powiedział reżyser w marcu w podcaście „Tetragrammaton”. W rozmowie z „The New York Times” dodał: „Potrzebuję pieniędzy, żeby utrzymać ten statek na powierzchni”.
86-letni Francis Ford Coppola, laureat Oscara, wystawił na sprzedaż siedem zegarków ze swojej prywatnej kolekcji, które zostaną zaprezentowane przez dom aukcyjny Phillips podczas aukcji 6 i 7 grudnia w Nowym Jorku – potwierdził magazyn „People”.
Czytaj więcej
Inwestycja w winnice wydaje się bardziej zyskowna niż w film. Przekonał się o tym Francis Ford Co...
Sprzedaż ma pomóc Coppoli odzyskać część pieniędzy, które stracił na filmie „Megalopolis”. Reżyser zdecydował się sfinansować projekt z własnych środków, zamiast współpracować z dużym studiem filmowym. W 2021 roku sprzedał nawet większościowy pakiet udziałów w swojej winiarni Inglenook firmie Delicato Family Wines z Kalifornii.
Podczas premiery filmu na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2024 roku Coppola powiedział, że „nigdy nie zależało mu na pieniądzach” i że jego troje dzieci „nie potrzebuje fortuny”.
Wśród zegarków, które trafią na aukcję, znajduje się unikatowy egzemplarz zaprojektowany przez Coppolę we współpracy z renomowanym zegarmistrzem François-Paulem Journe’em. Model F.P. Journe FFC Prototype wyposażony jest w czarną, tytanową konstrukcję przypominającą ludzką dłoń, której palce i kciuk wysuwają się lub cofają, wskazując różne godziny.
Czytaj więcej
Luksusowy zegarek Patek Philippe Reference 96 Quantieme Lune należący do ostatniego cesarza Chin...
Journe stworzył niewielką liczbę indywidualnych wersji tego projektu, sprzedając każdą prywatnym kolekcjonerom za około 1 milion dolarów. Tyle też wynosi szacunkowa wartość unikatowego egzemplarza Coppoli, który reżyser „Ojca chrzestnego” miał na ręku podczas premiery „Megalopolis” w Cannes.
Paul Boutros, wiceprzewodniczący i szef działu zegarków domu aukcyjnego Phillips na Amerykę Północną, przyznał, że nie wie, jaką kwotę może osiągnąć zegarek Coppoli podczas aukcji. Jak jednak dodał, cena wywoławcza wyniesie około (lub powyżej) 1 miliona dolarów.
Pozostałe zegarki, które reżyser wystawia na sprzedaż, to:
• dwa modele Patek Philippe – Calatrava (z szacowaną ceną od 6 000 do 12 000 dolarów) oraz World Time (od 15 000 do 30 000 dolarów),
• Blancpain Minute Repeater (wartość szacunkowa: 15 000–30 000 dolarów),
• IWC Chronograph (3 000–6 000 dolarów),
• drugi zegarek F.P. Journe (120 000–240 000 dolarów),
• oraz Breguet Classique (4 000–6 000 dolarów).
Coppola zachowa swój Audemars Piguet Perpetual Calendar. „Zamierzam podarować go mojemu prawnukowi” – powiedział reżyser dziennikowi „NYT”. Jego jedyny Rolex już dawno zniknął z kolekcji. „Myślę, że dałem go mojemu sąsiadowi, który był bohaterem w Afganistanie” – dodał.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Według magazynu to efekt finansowego fiaska jego najnowszego filmu „Megalopolis”. Coppola w ubiegłym roku poniósł ogromne straty finansowe na filmie „Megalopolis”. Projekt miał kosztować ponad 120 mln dolarów, a na całym świecie zarobił jedynie 14,3 mln dolarów. Produkcji towarzyszyły ponadto oskarżenia o nadużycia oraz afery związane z fikcyjnymi cytatami przypisywanymi krytykom filmowym.
Francis Ford Coppola przyznał, że jest bankrutem. „Nie mam żadnych pieniędzy, bo zainwestowałem wszystkie pożyczone pieniądze w stworzenie »Megalopolis«” – powiedział reżyser w marcu w podcaście „Tetragrammaton”. W rozmowie z „The New York Times” dodał: „Potrzebuję pieniędzy, żeby utrzymać ten statek na powierzchni”.
Moderna poinformowała, że zrezygnuje z dalszych prac nad eksperymentalną szczepionką przeciwko cytomegalowirusow...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Rosję czeka gospodarczy wstrząs po decyzjach USA i UE o nowych sankcjach, a Indie i Chiny ograniczają handel z K...
Platformy internetowe udostępniają MŚP narzędzia, które mogą pomóc w pozyskiwaniu klientów, zwiększeniu sprzedaż...
Zakłady nazywają się „Płastmass” (Plastik), w rzeczywistości są częścią rosyjskiej zbrojeniówki. W nocy ze środy...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
„30 lat AHK Polska – budowanie mostów na przyszłość” – pod tym hasłem Niemiecko-Polska Izba Przemysłowo-Handlowa...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas