Francis Ford Coppola sprzedaje luksusowe zegarki. „Jestem bankrutem”

Reżyser Francis Ford Coppola sprzedaje kilka cennych przedmiotów ze swojej osobistej kolekcji. Jak podaje magazyn „People”, laureat Oscara zamierza zlicytować siedem zegarków ze swojej prywatnej kolekcji w domu aukcyjnym Phillips. Aukcja ma się odbyć 6 i 7 grudnia w Nowym Jorku.

Publikacja: 24.10.2025 12:15

Francis Ford Coppola na premierze "Megalopolis" w Lincoln Square Theater

Foto: Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Urszula Lesman

Według magazynu to efekt finansowego fiaska jego najnowszego filmu „Megalopolis”. Coppola w ubiegłym roku poniósł ogromne straty finansowe na filmie „Megalopolis”. Projekt miał kosztować ponad 120 mln dolarów, a na całym świecie zarobił jedynie 14,3 mln dolarów. Produkcji towarzyszyły ponadto oskarżenia o nadużycia oraz afery związane z fikcyjnymi cytatami przypisywanymi krytykom filmowym.

Francis Ford Coppola przyznał, że jest bankrutem. „Nie mam żadnych pieniędzy, bo zainwestowałem wszystkie pożyczone pieniądze w stworzenie »Megalopolis«” – powiedział reżyser w marcu w podcaście „Tetragrammaton”. W rozmowie z „The New York Times” dodał: „Potrzebuję pieniędzy, żeby utrzymać ten statek na powierzchni”.

Francis Ford Coppola sprzedaje kolekcję luksusowych zegarków

86-letni Francis Ford Coppola, laureat Oscara, wystawił na sprzedaż siedem zegarków ze swojej prywatnej kolekcji, które zostaną zaprezentowane przez dom aukcyjny Phillips podczas aukcji 6 i 7 grudnia w Nowym Jorku – potwierdził magazyn „People”.

Sprzedaż ma pomóc Coppoli odzyskać część pieniędzy, które stracił na filmie „Megalopolis”. Reżyser zdecydował się sfinansować projekt z własnych środków, zamiast współpracować z dużym studiem filmowym. W 2021 roku sprzedał nawet większościowy pakiet udziałów w swojej winiarni Inglenook firmie Delicato Family Wines z Kalifornii.

Podczas premiery filmu na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2024 roku Coppola powiedział, że „nigdy nie zależało mu na pieniądzach” i że jego troje dzieci „nie potrzebuje fortuny”.

Unikatowe zegarki trafią na aukcję w grudniu 2025 roku

Wśród zegarków, które trafią na aukcję, znajduje się unikatowy egzemplarz zaprojektowany przez Coppolę we współpracy z renomowanym zegarmistrzem François-Paulem Journe’em. Model F.P. Journe FFC Prototype wyposażony jest w czarną, tytanową konstrukcję przypominającą ludzką dłoń, której palce i kciuk wysuwają się lub cofają, wskazując różne godziny.

Journe stworzył niewielką liczbę indywidualnych wersji tego projektu, sprzedając każdą prywatnym kolekcjonerom za około 1 milion dolarów. Tyle też wynosi szacunkowa wartość unikatowego egzemplarza Coppoli, który reżyser „Ojca chrzestnego” miał na ręku podczas premiery „Megalopolis” w Cannes.

Paul Boutros, wiceprzewodniczący i szef działu zegarków domu aukcyjnego Phillips na Amerykę Północną, przyznał, że nie wie, jaką kwotę może osiągnąć zegarek Coppoli podczas aukcji. Jak jednak dodał, cena wywoławcza wyniesie około (lub powyżej) 1 miliona dolarów.

Pozostałe zegarki, które reżyser wystawia na sprzedaż, to:

• dwa modele Patek Philippe – Calatrava (z szacowaną ceną od 6 000 do 12 000 dolarów) oraz World Time (od 15 000 do 30 000 dolarów),

• Blancpain Minute Repeater (wartość szacunkowa: 15 000–30 000 dolarów),

• IWC Chronograph (3 000–6 000 dolarów),

• drugi zegarek F.P. Journe (120 000–240 000 dolarów),

• oraz Breguet Classique (4 000–6 000 dolarów).

Coppola zachowa swój Audemars Piguet Perpetual Calendar. „Zamierzam podarować go mojemu prawnukowi” – powiedział reżyser dziennikowi „NYT”. Jego jedyny Rolex już dawno zniknął z kolekcji. „Myślę, że dałem go mojemu sąsiadowi, który był bohaterem w Afganistanie” – dodał.

Według magazynu to efekt finansowego fiaska jego najnowszego filmu „Megalopolis". Coppola w ubiegłym roku poniósł ogromne straty finansowe na filmie „Megalopolis". Projekt miał kosztować ponad 120 mln dolarów, a na całym świecie zarobił jedynie 14,3 mln dolarów. Produkcji towarzyszyły ponadto oskarżenia o nadużycia oraz afery związane z fikcyjnymi cytatami przypisywanymi krytykom filmowym.

Francis Ford Coppola przyznał, że jest bankrutem. „Nie mam żadnych pieniędzy, bo zainwestowałem wszystkie pożyczone pieniądze w stworzenie »Megalopolis«” – powiedział reżyser w marcu w podcaście „Tetragrammaton”. W rozmowie z „The New York Times” dodał: „Potrzebuję pieniędzy, żeby utrzymać ten statek na powierzchni”.

e-Wydanie