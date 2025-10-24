Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Francis Ford Coppola zdecydował się sprzedać swoją kolekcję luksusowych zegarków?

Według magazynu to efekt finansowego fiaska jego najnowszego filmu „Megalopolis”. Coppola w ubiegłym roku poniósł ogromne straty finansowe na filmie „Megalopolis”. Projekt miał kosztować ponad 120 mln dolarów, a na całym świecie zarobił jedynie 14,3 mln dolarów. Produkcji towarzyszyły ponadto oskarżenia o nadużycia oraz afery związane z fikcyjnymi cytatami przypisywanymi krytykom filmowym.

Francis Ford Coppola przyznał, że jest bankrutem. „Nie mam żadnych pieniędzy, bo zainwestowałem wszystkie pożyczone pieniądze w stworzenie »Megalopolis«” – powiedział reżyser w marcu w podcaście „Tetragrammaton”. W rozmowie z „The New York Times” dodał: „Potrzebuję pieniędzy, żeby utrzymać ten statek na powierzchni”.

86-letni Francis Ford Coppola, laureat Oscara, wystawił na sprzedaż siedem zegarków ze swojej prywatnej kolekcji, które zostaną zaprezentowane przez dom aukcyjny Phillips podczas aukcji 6 i 7 grudnia w Nowym Jorku – potwierdził magazyn „People”.