Po ogłoszeniu tej informacji akcje spółki spadły o ponad 5 procent w notowaniach posesyjnych. W badaniu III fazy testowano szczepionkę mRNA-1647 u około 7500 kobiet w wieku od 16 do 40 lat. Skuteczność preparatu w zapobieganiu infekcji wahała się od 6 do 23 procent, w zależności od przyjętej definicji przypadków, co było wynikiem poniżej celu wyznaczonego przez Modernę.

Szczepionka na cytomegalowirus miała być przełomem

Cytomegalowirus to powszechnie występujący wirus, który zwykle powoduje łagodne objawy chorobowe. Jednak jeśli zostanie przeniesiony z matki na dziecko w czasie ciąży, może prowadzić do tzw. wrodzonego CMV – schorzenia powodującego wady wrodzone lub długotrwałe problemy zdrowotne.

Obecnie nie istnieje zatwierdzona szczepionka zapobiegająca wrodzonemu CMV. CMV jest bardzo powszechny w Polsce. Szacuje się, że przeciwciała po zakażeniu ma około 70 procent populacji, w tym około 90 procent kobiet w wieku rozrodczym. Cytomegalia wrodzona dotyczy około 1 procenta noworodków, co w Polsce przekłada się na szacunkowo 2500 do 3800 przypadków rocznie.