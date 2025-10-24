Rzeczpospolita
Najnowsza, eksperymentalna szczepionka Moderny okazała się nieskuteczna

Moderna poinformowała, że zrezygnuje z dalszych prac nad eksperymentalną szczepionką przeciwko cytomegalowirusowi (CMV) – wirusowi, który może powodować wady wrodzone – po tym, jak preparat nie osiągnął głównego celu w badaniu III fazy.

Publikacja: 24.10.2025 10:38

Foto: Adobe Stock

Urszula Lesman

Po ogłoszeniu tej informacji akcje spółki spadły o ponad 5 procent w notowaniach posesyjnych. W badaniu III fazy testowano szczepionkę mRNA-1647 u około 7500 kobiet w wieku od 16 do 40 lat. Skuteczność preparatu w zapobieganiu infekcji wahała się od 6 do 23 procent, w zależności od przyjętej definicji przypadków, co było wynikiem poniżej celu wyznaczonego przez Modernę.

Szczepionka na cytomegalowirus miała być przełomem

Cytomegalowirus to powszechnie występujący wirus, który zwykle powoduje łagodne objawy chorobowe. Jednak jeśli zostanie przeniesiony z matki na dziecko w czasie ciąży, może prowadzić do tzw. wrodzonego CMV – schorzenia powodującego wady wrodzone lub długotrwałe problemy zdrowotne.

Obecnie nie istnieje zatwierdzona szczepionka zapobiegająca wrodzonemu CMV. CMV jest bardzo powszechny w Polsce. Szacuje się, że przeciwciała po zakażeniu ma około 70 procent populacji, w tym około 90 procent kobiet w wieku rozrodczym. Cytomegalia wrodzona dotyczy około 1 procenta noworodków, co w Polsce przekłada się na szacunkowo 2500 do 3800 przypadków rocznie.

Moderna chce nadal pracować nad szczepionką przeciwko CMV

Stephen Hoge, prezes Moderny, powiedział Reuterowi, że jest rozczarowany niepowodzeniem, ponieważ oznacza to, że mimo wielu dekad badań nadal nie ma szczepionki chroniącej przed wrodzonym CMV.

Moderna zapowiedziała, że nadal będzie testować szczepionkę w odrębnym badaniu II fazy u pacjentów po przeszczepie szpiku kostnego, u których reaktywacja CMV może prowadzić do ciężkiej choroby.

Firma zapewnia, że szczepionka była ogólnie dobrze tolerowana i nie odnotowano problemów z bezpieczeństwem. Moderna dodała, że nie spodziewa się, aby niepowodzenie badania wpłynęło na jej prognozy finansowe na 2025 rok ani na cel osiągnięcia rentowności do 2028 roku.

