Aktualizacja: 24.10.2025 10:42 Publikacja: 24.10.2025 10:38
Moderna poinformowała, że zrezygnuje z dalszych prac nad eksperymentalną szczepionką przeciwko cytomegalowirusowi
Foto: Adobe Stock
Po ogłoszeniu tej informacji akcje spółki spadły o ponad 5 procent w notowaniach posesyjnych. W badaniu III fazy testowano szczepionkę mRNA-1647 u około 7500 kobiet w wieku od 16 do 40 lat. Skuteczność preparatu w zapobieganiu infekcji wahała się od 6 do 23 procent, w zależności od przyjętej definicji przypadków, co było wynikiem poniżej celu wyznaczonego przez Modernę.
Czytaj więcej
Zaskakujące odkrycie naukowców: pacjenci z nowotworami, którzy przyjęli szczepionkę mRNA przeciw...
Cytomegalowirus to powszechnie występujący wirus, który zwykle powoduje łagodne objawy chorobowe. Jednak jeśli zostanie przeniesiony z matki na dziecko w czasie ciąży, może prowadzić do tzw. wrodzonego CMV – schorzenia powodującego wady wrodzone lub długotrwałe problemy zdrowotne.
Czytaj więcej
Francuska spółka biotechnologiczna poinformowała, że prawdopodobnie ma szczepionkę przeciwko wiru...
Obecnie nie istnieje zatwierdzona szczepionka zapobiegająca wrodzonemu CMV. CMV jest bardzo powszechny w Polsce. Szacuje się, że przeciwciała po zakażeniu ma około 70 procent populacji, w tym około 90 procent kobiet w wieku rozrodczym. Cytomegalia wrodzona dotyczy około 1 procenta noworodków, co w Polsce przekłada się na szacunkowo 2500 do 3800 przypadków rocznie.
Stephen Hoge, prezes Moderny, powiedział Reuterowi, że jest rozczarowany niepowodzeniem, ponieważ oznacza to, że mimo wielu dekad badań nadal nie ma szczepionki chroniącej przed wrodzonym CMV.
Moderna zapowiedziała, że nadal będzie testować szczepionkę w odrębnym badaniu II fazy u pacjentów po przeszczepie szpiku kostnego, u których reaktywacja CMV może prowadzić do ciężkiej choroby.
Czytaj więcej
Sukces amerykańskich naukowców – udało im się powstrzymać rozwój bardzo groźnego nowotworu dzięki...
Firma zapewnia, że szczepionka była ogólnie dobrze tolerowana i nie odnotowano problemów z bezpieczeństwem. Moderna dodała, że nie spodziewa się, aby niepowodzenie badania wpłynęło na jej prognozy finansowe na 2025 rok ani na cel osiągnięcia rentowności do 2028 roku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Po ogłoszeniu tej informacji akcje spółki spadły o ponad 5 procent w notowaniach posesyjnych. W badaniu III fazy testowano szczepionkę mRNA-1647 u około 7500 kobiet w wieku od 16 do 40 lat. Skuteczność preparatu w zapobieganiu infekcji wahała się od 6 do 23 procent, w zależności od przyjętej definicji przypadków, co było wynikiem poniżej celu wyznaczonego przez Modernę.
Rosję czeka gospodarczy wstrząs po decyzjach USA i UE o nowych sankcjach, a Indie i Chiny ograniczają handel z K...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Platformy internetowe udostępniają MŚP narzędzia, które mogą pomóc w pozyskiwaniu klientów, zwiększeniu sprzedaż...
Zakłady nazywają się „Płastmass” (Plastik), w rzeczywistości są częścią rosyjskiej zbrojeniówki. W nocy ze środy...
„30 lat AHK Polska – budowanie mostów na przyszłość” – pod tym hasłem Niemiecko-Polska Izba Przemysłowo-Handlowa...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Analitycy z biur maklerskich pozytywnie oceniają wyniki telekomu kierowanego przez Liudmilę Climoc za trzeci kwa...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas