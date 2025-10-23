Przedstawiciele świata gospodarki, polityki i nauki omawiali podczas konferencji w warszawskim Centrum Koneser strategie odpornej i zorientowanej na przyszłość współpracy polsko-niemieckiej. Podkreślono, że Niemcy i Polska postrzegają się dziś jako podwójne centrum gospodarcze Europy.

Spotkanie otworzyli Katarzyna Byczkowska, prezes AHK Polska, Sofie Geisel z Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Jens Beiküfner z Ambasady Niemiec w Warszawie oraz Ignacy Niemczycki, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.

Dyrektor generalny AHK Polska Lars Gutheil wraz z byłymi dyrektorami generalnymi Gabrielą Jaworek i Larsem Bosse podsumowali trzy dekady pracy Izby. - 30 lat Izby Handlowej to trzy dekady wspólnych sukcesów - powiedział Gutheil. - Od początków lat 90. wyrosło partnerstwo, które dziś stanowi jeden z filarów europejskiej gospodarki - dodał.

Jednym z najważniejszych tematów konferencji była suwerenność gospodarcza Polski, Niemiec i całej Unii Europejskiej, także w wymiarze cyfrowym. Temu aspektowi był poświęcony panel „Suwerenność cyfrowa: gospodarka i bezpieczeństwo w kontekście globalnym”, w którym wzięli udział Andrzej Dopierała (Asseco Data Systems SA), dr Agnieszka Jankowska (T-Mobile Polska), Michał Popiołek (mBank) i Jan Jakub Szczyrek (MindMade, WB-Gruppe) oraz moderatorka - Ilona Antoniszyn (Volkswagen AG).

Uczestnicy panelu podkreślili, że Polska, Niemcy i inne państwa europejskie muszą zintensyfikować współpracę w zakresie energetyki i sztucznej inteligencji, aby zabezpieczyć swoje gospodarki przed zagrożeniami cyfrowymi. - Bez wspólnego rynku i długofalowej współpracy państw członkowskich nie uda się sprostać globalnym wyzwaniom technologicznym i związanym z bezpieczeństwem – mówiła dr Agnieszka Jankowska z T-Mobile Polska. W zgodnej ocenie panelistów rozproszone systemy energetyczne, inwestycje w kompetencje cyfrowe oraz strategiczne projekty związane ze sztuczną inteligencją to tylko niektóre z niezbędnych elementów budowania cyfrowej niezależności Europy.

Kolejny panel poświęcony był komunikacji marki między Niemcami a Polską. „Marka spotyka rynek” – pod takim hasłem AHK Polska i agencja Dragon Rouge przedstawiły wyniki wspólnego badania. W dyskusji wzięli udział Anna Biekionis (DKV Mobility Polska), Franziska Giffey (senator ds. gospodarki, energii i przedsiębiorstw, Berlin), Arkadiusz Łoś (Dragon Rouge), Beata Mitukiewicz (PKO Bank Polski), Magdalena Roman (fritz-kola) i Thomas Schardt (MakoLab Deutschland GmbH). Moderatorem dyskusji była dr Ewa Łabno-Falęcka (Mercedes-Benz Vans Project Jawor).

Ostatnia część konferencji to prognozy dotyczące przyszłości gospodarczej Europy, które przedstawił prof. Marcin Piątkowski. Podkreślił, że Niemcy jako silnik gospodarczy i Polska jako centrum wzrostu gospodarczego pokazały, jak współpraca oraz innowacje mogą wzmocnić europejską gospodarkę.

- Najbliższe 30 lat nie będzie łatwiejsze, ale oferuje ogromne możliwości – podsumował konferencję Lars Gutheil. - Jeśli postawimy na otwartość, zaufanie i innowacje, Niemcy i Polska będą mogły wspólnie podążać nowymi ścieżkami i zapewnić Europie przyszłość – zaznaczył.

Wieczorem, podczas uroczystej gali, wręczono niemiecko-polską nagrodę gospodarczą AHK Polska. Nagroda, przyznawana przedsiębiorstwom od 2021 roku, honoruje udane projekty dwustronne oraz wybitne innowacje. Również w tym roku o nagrodę ubiegało się wiele firm, z których pięć finalistów wzięło udział w uroczystej gali AHK Polska – wśród nich: Coding Giants, Kirchhoff Automotive, PREVAC, ZW Automation i Inuru.

Tegorocznym laureatem została ta ostatnia firma. Inuru specjalizuje się w druku OLED dla produktów z branży bezpieczeństwa, mody i gastronomii. - Ta nagroda ma ogromne znaczenie dla mnie i mojej firmy. Zwiększa ona naszą widoczność na rynku niemieckim i polskim, co jest szczególnie ważne dla naszej długoterminowej wizji rozwoju w Niemczech, Polsce i Europie – mówił podczas odbierania nagrody Marcin Ratajczak, współzałożyciel i dyrektor generalny Inuru.

– Nasze mocne strony się uzupełniają: podczas gdy Niemcy dysponują ugruntowaną międzynarodową bazą przemysłową, Polska wnosi siłę innowacyjności i dynamikę. Szczególnie w przyszłościowych dziedzinach, takich jak IT, energetyka, technika medyczna czy technologie bezpieczeństwa, powstają projekty, które przyczyniają się do wzmocnienia europejskiej konkurencyjności i oferują przedsiębiorstwom możliwości rozwoju nawet w trudnych warunkach rynkowych. Laureat konkursu doskonale odzwierciedla intencje naszej nagrody - podkreślił podczas gali Lars Gutheil, dyrektor zarządzający AHK Polska.

Rywalizacja między uczestnikami była zacięta, a ostatecznie decydujące znaczenie miały głosy publiczności oddane podczas imprezy. Głosy składały się w 50 procentach z oceny jury – w tym poprzedzającego głosowania internetowego – oraz w 50 procentach z głosów gości gali. W tym roku w gali wzięło udział około 400 osób.

Materiał Promocyjny