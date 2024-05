Cannes 2024: Francis Ford Coppola wraca na Croisette z „Megalopolis”

„Megalopolis” jest dystopią, odwołującą się do dziejów starożytnego Rzymu. Coppola pokazuje upadek metropolii nowojorskiej trochę jak upadek Cesarstwa Rzymskiego. Nawet postacie filmowe nazywają się tu jak Rzymianie. Główny bohater to Cezar Catalina, burmistrz Nowego Jorku – Franklin Cicero, właściciel banku - Hamilton Crassus III.

„Megalopolis” jest filmem dystopijnym

Opowiedzieć się tego filmu nie da, choć w scenariuszu jest historia romansu Cezara z zakochaną w nim po uszy córką burmistrza. Ale nastrój tworzą tu również dziesiątki innych postaci, a przede wszystkim nieustająca zabawa i katastrofa pochłaniająca miasto pogrążone w zabawie, pełne korupcji i sprzecznych interesów. Jest też na końcu filmu Coppoli nadzieja, z którą chce on jednak – po dwuipółgodzinnym bombardowaniu horrorem – widzów zostawić.

Coppola potrafi robić filmy i obrazy „Megalopolis” wciągają. Ale jednocześnie ten film nuży i przy całej swojej wizualnej wspaniałości – rozczarowuje. Wydaje się zbyt hochsztaplerki jak na fantastycznego twórcę „Czasu Apokalipsy” czy „Ojca chrzestnego”. Trudno się dziwić, że podzielił krytyków, z których jednak większość potraktowała go z dystansem. Dziś już nie tak się widzów poraża i zmusza do refleksji nad światem. I nawet nie bardzo dziwi, że tak ogromnie trudno jest Coppoli znaleźć dla swojego nowego dzieła dystrybutora. Na razie „Megalopolis” zostało zakupione jedynie na Francję. Inni, łącznie z największymi firmami, podobno wciąż zachowują dystans. Nie jestem pewna, czy Francis Ford Coppola będzie w stanie odzyskać swoje winnice. Ale on sam, pytany o to, zachowuje całkowity spokój. „Mam z czego żyć – zapewnia. – Moje dzieci również. A w wieku 85 lat nie muszę martwić się o przyszłość” – śmieje się. Po prostu spełnił swoje marzenie.