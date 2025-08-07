Aktualizacja: 07.08.2025 13:52 Publikacja: 07.08.2025 13:07
Foto: AFP
Rząd USA wystawi na sprzedaż superjacht „Amadea”, który został skonfiskowany po agresji Rosji na Ukrainę i prawdopodobnie należy do objętego sankcjami rosyjskiego miliardera Sulejmana Kerimowa, poinformował NBC News. Aukcja odbędzie się 10 września. Jacht ma długość boiska piłkarskiego, a jego szacunkowa wartość wynosi 325 mln dol. Osoby chcące wziąć udział w aukcji muszą wpłacić depozyt w wysokości 10 mln dol.
Co znajdzie na jachcie ten, kto wygra aukcję? Sześciopokładowa, długa na 106 m „Amadea” to pływający pałac. Do wyposażenia wykorzystano marmur i rzadkie gatunki drewna, a niektóre detale są inkrustowane kamieniami. Statek ma osiem kabin. Łącznie może pomieścić 16 gości i 36 członków załogi. Posiada lądowisko dla helikopterów, basen, siłownię, spa, salę konferencyjną, piwniczkę na wino i akwarium z homarami. Centralnym punktem wnętrza jest ręcznie malowany fortepian Pleyel, którego każdy detal, od pedałów po zawiasy, wykonany jest z 24-karatowego złota.
Aukcję przeprowadzi firma National Maritime Services z siedzibą na Florydzie. „To prawdopodobnie najbardziej imponujący, perfekcyjny i piękny statek, jaki kiedykolwiek widzieliśmy” – powiedział jej prezes Bob Toney. Według niego okazja zakupu jachtu tej klasy „jest niezwykle rzadka – zdarza się może raz w życiu”.
Jednostka została aresztowana wiosną 2022 roku na Fidżi na wniosek Stanów Zjednoczonych i odholowana do San Diego. Sam Kerimow zaprzeczył, jakoby był właścicielem jachtu. Departament Sprawiedliwości USA przedstawił jednak sądowi zeznania załogi i wpisy z dziennika pokładowego potwierdzające, że jacht należy do Kerimowa i i jego rodziny Według opublikowanych informacji, na osobistą prośbę rodziny Kerimowów, wnętrze statku zostało przebudowane, zainstalowano piec do pizzy i łóżka spa. Jeden z członków załogi otrzymał polecenie, aby zawsze mieć na jachcie parę ulubionych butów Nike miliardera.
Pochodzący z Dagestanu Sulejman Kerimow to jeden z tłustych kotów Kremla, senator, współwłaściciel m.in. największego producenta złota w Rosji. Stany Zjednoczone w 2018 roku nałożyły na niego sankcje za to, że „czerpie korzyści z reżimu Putina i odgrywa kluczową rolę w umożliwianiu Rosji szkodliwych działań”. Jak ustaliły amerykańskie służby, pomimo objęcia sankcjami miliarder w 2021 roku kupił „Amadeę” za pośrednictwem osób trzecich.
Formalnie statek stał się własnością Millemarin Investments Ltd., zarejestrowanej 30 dni przed sprzedażą. W transakcję zaangażowana była również firma Errigan Marine, której nominalnym właścicielem jest Jewgienij Koczman, prezes objętego sankcjami brokera jachtowego Imperial Yachts.
Od października 2021 roku, aż do zajęcia jachtu przez władze Fidżi, Kerimow i członkowie jego rodziny wielokrotnie podróżowali na pokładzie „Amadei”, planowali gruntowną modernizację jachtu, ustalali długoterminowy harmonogram podróży, a także ponosili wszystkie koszty utrzymania, poinformował Departament Sprawiedliwości.
Po konfiskacie były prezes Rosnieftu, Eduard Chudainatow, próbował przyznać się do własności jachtu. Władze USA uznały go jednak za podstawionego agenta, który dążył do ukrycia własności Kerimowa. W lipcu 2025 roku sędzia federalny w Nowym Jorku zezwolił na wystawienie „Amadei” na aukcji.
