Rząd USA wystawi na sprzedaż superjacht „Amadea”, który został skonfiskowany po agresji Rosji na Ukrainę i prawdopodobnie należy do objętego sankcjami rosyjskiego miliardera Sulejmana Kerimowa, poinformował NBC News. Aukcja odbędzie się 10 września. Jacht ma długość boiska piłkarskiego, a jego szacunkowa wartość wynosi 325 mln dol. Osoby chcące wziąć udział w aukcji muszą wpłacić depozyt w wysokości 10 mln dol.

Piwniczka na wino, lądowisko, piec do pizzy, siłownia

Co znajdzie na jachcie ten, kto wygra aukcję? Sześciopokładowa, długa na 106 m „Amadea” to pływający pałac. Do wyposażenia wykorzystano marmur i rzadkie gatunki drewna, a niektóre detale są inkrustowane kamieniami. Statek ma osiem kabin. Łącznie może pomieścić 16 gości i 36 członków załogi. Posiada lądowisko dla helikopterów, basen, siłownię, spa, salę konferencyjną, piwniczkę na wino i akwarium z homarami. Centralnym punktem wnętrza jest ręcznie malowany fortepian Pleyel, którego każdy detal, od pedałów po zawiasy, wykonany jest z 24-karatowego złota.

Aukcję przeprowadzi firma National Maritime Services z siedzibą na Florydzie. „To prawdopodobnie najbardziej imponujący, perfekcyjny i piękny statek, jaki kiedykolwiek widzieliśmy” – powiedział jej prezes Bob Toney. Według niego okazja zakupu jachtu tej klasy „jest niezwykle rzadka – zdarza się może raz w życiu”.

Ulubione buty miliardera

Jednostka została aresztowana wiosną 2022 roku na Fidżi na wniosek Stanów Zjednoczonych i odholowana do San Diego. Sam Kerimow zaprzeczył, jakoby był właścicielem jachtu. Departament Sprawiedliwości USA przedstawił jednak sądowi zeznania załogi i wpisy z dziennika pokładowego potwierdzające, że jacht należy do Kerimowa i i jego rodziny Według opublikowanych informacji, na osobistą prośbę rodziny Kerimowów, wnętrze statku zostało przebudowane, zainstalowano piec do pizzy i łóżka spa. Jeden z członków załogi otrzymał polecenie, aby zawsze mieć na jachcie parę ulubionych butów Nike miliardera.