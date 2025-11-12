11 min. 38 sek.

Pożyczki z SAFE zagrożone, odwet Brukseli na Chinach i zwolnienie z relokacji

Polska może stracić miliardy z unijnego programu SAFE, Bruksela szykuje odwet na Chiny, a część państw UE – w tym Polska – może zostać zwolniona z relokacji migrantów. Indie i USA bliskie porozumienia handlowego.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Pożyczki z programu SAFE pod znakiem zapytania

Polska wciąż nie zdecydowała, na co przeznaczy blisko 44 mld euro z unijnego programu SAFE. Termin składania wniosków mija 28 listopada, a chaos organizacyjny i zmiany zasad wprowadzone przez Komisję Europejską mogą doprowadzić do utraty części środków. Resorty obrony, finansów i aktywów państwowych spierają się o przeznaczenie funduszy. Rząd chciałby je wykorzystać m.in. na Tarczę Wschód i zbrojeniówkę, ale czas działa na naszą niekorzyść.

Bruksela szykuje odwet na Chiny

Unia Europejska odpowiada na działania Pekinu ograniczające eksport metali ziem rzadkich. Komisja Europejska rozważa stopniowe wycofanie sprzętu Huawei i ZTE z rynku europejskiego, a Francja planuje wprowadzenie podatku na tanie przesyłki z platform Shein i Temu. To pierwszy krok do poważniejszego sporu handlowego między Chinami a Europą.