11 min. 38 sek.

Pożyczki z SAFE zagrożone, odwet Brukseli na Chinach i zwolnienie z relokacji

Polska może stracić miliardy z unijnego programu SAFE, Bruksela szykuje odwet na Chiny, a część państw UE – w tym Polska – może zostać zwolniona z relokacji migrantów. Indie i USA bliskie porozumienia handlowego.

Publikacja: 12.11.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Pożyczki z programu SAFE pod znakiem zapytania

Polska wciąż nie zdecydowała, na co przeznaczy blisko 44 mld euro z unijnego programu SAFE. Termin składania wniosków mija 28 listopada, a chaos organizacyjny i zmiany zasad wprowadzone przez Komisję Europejską mogą doprowadzić do utraty części środków. Resorty obrony, finansów i aktywów państwowych spierają się o przeznaczenie funduszy. Rząd chciałby je wykorzystać m.in. na Tarczę Wschód i zbrojeniówkę, ale czas działa na naszą niekorzyść.

Czytaj więcej

Tylko w pierwszym roku pożyczki z SAFE można wydać na samodzielne zakupy uzbrojenia. W kolejnych Pol
Modernizacja Sił Zbrojnych
Pożyczki dla Polski z unijnego programu obronnego SAFE zagrożone

Bruksela szykuje odwet na Chiny

Unia Europejska odpowiada na działania Pekinu ograniczające eksport metali ziem rzadkich. Komisja Europejska rozważa stopniowe wycofanie sprzętu Huawei i ZTE z rynku europejskiego, a Francja planuje wprowadzenie podatku na tanie przesyłki z platform Shein i Temu. To pierwszy krok do poważniejszego sporu handlowego między Chinami a Europą.

Czytaj więcej

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas konferencji prasowej „Nowy wymiar bezpi
Media
Znalazły się pieniądze na „Lex Huawei”. Rząd przyjął projekt. Teraz Sejm
Polska może uniknąć relokacji migrantów

Komisja Europejska poinformowała, że Polska oraz kilka innych państw UE mogą wystąpić o częściowe lub pełne zwolnienie z relokacji migrantów w przyszłym roku. To element unijnego paktu azylowo-migracyjnego, który ma odciążyć kraje południa Europy.

Czytaj więcej

KE zdecydowała. Polska może ubiegać się o zwolnienie z relokacji migrantów
Polityka
KE zdecydowała. Polska może ubiegać się o zwolnienie z relokacji migrantów

Indie i USA bliskie umowy handlowej

Prezydent Donald Trump ogłosił postęp w negocjacjach z Indiami dotyczących nowej umowy handlowej. New Delhi ograniczyło zakupy rosyjskiej ropy, co przyspieszyło rozmowy z Waszyngtonem. Kluczowe kwestie dotyczą sektora rolnego, którego Indie bronią przed liberalizacją, oraz dostępu amerykańskich firm technologicznych do tamtejszego rynku.

Czytaj więcej

Rafinerie Chin bojkotują ropę z Rosji. Eksport gazu wrócił do czasów Breżniewa
Surowce i Paliwa
Rafinerie Chin bojkotują ropę z Rosji. Eksport gazu wrócił do czasów Breżniewa

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

