Aktualizacja: 12.11.2025 07:44 Publikacja: 12.11.2025 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Polska wciąż nie zdecydowała, na co przeznaczy blisko 44 mld euro z unijnego programu SAFE. Termin składania wniosków mija 28 listopada, a chaos organizacyjny i zmiany zasad wprowadzone przez Komisję Europejską mogą doprowadzić do utraty części środków. Resorty obrony, finansów i aktywów państwowych spierają się o przeznaczenie funduszy. Rząd chciałby je wykorzystać m.in. na Tarczę Wschód i zbrojeniówkę, ale czas działa na naszą niekorzyść.
Do złożenia przez Polskę wniosków do Komisji Europejskiej o 200 mld zł pożyczek na obronność zost...
Unia Europejska odpowiada na działania Pekinu ograniczające eksport metali ziem rzadkich. Komisja Europejska rozważa stopniowe wycofanie sprzętu Huawei i ZTE z rynku europejskiego, a Francja planuje wprowadzenie podatku na tanie przesyłki z platform Shein i Temu. To pierwszy krok do poważniejszego sporu handlowego między Chinami a Europą.
Minimum 300 mln zł rocznie kosztować będzie państwo wdrożenie przepisów przyjętej przez rząd nowe...
Komisja Europejska poinformowała, że Polska oraz kilka innych państw UE mogą wystąpić o częściowe lub pełne zwolnienie z relokacji migrantów w przyszłym roku. To element unijnego paktu azylowo-migracyjnego, który ma odciążyć kraje południa Europy.
Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Austria i Polska będą mogły wystąpić o pełne bądź częściowe...
Prezydent Donald Trump ogłosił postęp w negocjacjach z Indiami dotyczących nowej umowy handlowej. New Delhi ograniczyło zakupy rosyjskiej ropy, co przyspieszyło rozmowy z Waszyngtonem. Kluczowe kwestie dotyczą sektora rolnego, którego Indie bronią przed liberalizacją, oraz dostępu amerykańskich firm technologicznych do tamtejszego rynku.
Zaciska się surowcowa pętla na gardle Kremla. Największy sojusznik – Chiny – gwałtownie ogranicza...
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
