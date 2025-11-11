Rzeczpospolita
KE zdecydowała. Polska może ubiegać się o zwolnienie z relokacji migrantów

Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Austria i Polska będą mogły wystąpić o pełne bądź częściowe zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok w ramach unijnego paktu azylowo-migracyjnego – poinformowała Komisja Europejska. „To olbrzymi sukces polskiego rządu” – zaznaczył w rozmowie z RMF FM wiceminister MSWiA Maciej Duszczyk.

Publikacja: 11.11.2025 18:38

KE zdecydowała. Polska może ubiegać się o zwolnienie z relokacji migrantów

Foto: Adobe Stock

Ada Michalak

Na początku października RMF FM podało, że z uwagi na dużą liczbę przyjętych uchodźców z Ukrainy, Polska ma zostać wyłączona z relokacji migrantów i kontrybucji finansowych w ramach unijnego paktu migracyjnego. Teraz KE przekazała, że kilka państw UE – w tym Polska – będzie mogło ubiegać się o zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok. 

Czytaj więcej

Migranci z Afryki Subsaharyjskiej wysiadają z łodzi w porcie Arrecife na Wyspach Kanaryjskich po tym
Polityka
Pakt migracyjny. Polska nie będzie musiała płacić? Nieoficjalne doniesienia

KE: Sześć krajów może ubiegać się o zwolnienie z relokacji migrantów 

Komisja Europejska poinformowała we wtorek, że Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Austria i Polska – ze względu na to, że zmagają się z poważną presją migracyjną – będą mogły wystąpić o pełne bądź przynajmniej częściowe zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok w ramach unijnego paktu azylowo-migracyjnego. 

Jak zaznaczył podczas konferencji prasowej w Brukseli komisarz ds. migracji Magnus Brunner, Polska należy do państw UE, które borykają się z poważnym problemem migracyjnym. Dodał także, że nasz kraj może zwrócić się o pełne lub częściowe wyłączenie z zasad paktu azylowo-migracyjnego dot. solidarności. – Polska przyjęła dużą liczbę beneficjentów tymczasowej ochrony z Ukrainy. Dzięki naszej dzisiejszej decyzji Polska może zwrócić się do Rady (UE) o pełne lub częściowe wyłączenie z puli solidarności, a Rada podejmie w tej sprawie decyzję – powiedział. 

Każde z wymienionych państw może wystąpić w sprawie relokacji do Rady UE, która decyzję w tej sprawie będzie musiała podjąć w głosowaniu większością kwalifikowaną. 

Czytaj więcej

Jak rozwiązać problem migracji w Europie?
Świat
Jak rozwiązać problem migracji w Europie?

Duszczyk: Wniosek o zwolnienie z relokacji do końca tygodnia w Brukseli

– Dokument notyfikacyjny w sprawie całkowitego wyłączenia z tych obowiązków jest już gotowy i zostanie wysłany do KE do końca tego tygodnia – powiedział w rozmowie z RMF FM wiceminister MSWiA Maciej Duszczyk. Jak dodał, decyzja KE oznacza, że „Polska jest zwolniona z obowiązkowej solidarności na wiele lat” – liczba uchodźców z Ukrainy nie zmniejszy się bowiem w najbliższym czasie. 

Duszczyk zaznaczył, że decyzja KE jest „olbrzymim sukcesem  polskiego rządu”. 

Na początku października sprawę komentował premier Donald Tusk. „Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione. Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią – i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe – i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy!” – napisał w mediach społecznościowych szef rządu. 

Źródło: rp.pl

Polityka Unia Europejska (UE) Komisja Europejska Społeczeństwo Imigranci

e-Wydanie
