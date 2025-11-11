Na początku października RMF FM podało, że z uwagi na dużą liczbę przyjętych uchodźców z Ukrainy, Polska ma zostać wyłączona z relokacji migrantów i kontrybucji finansowych w ramach unijnego paktu migracyjnego. Teraz KE przekazała, że kilka państw UE – w tym Polska – będzie mogło ubiegać się o zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok.

KE: Sześć krajów może ubiegać się o zwolnienie z relokacji migrantów

Komisja Europejska poinformowała we wtorek, że Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Austria i Polska – ze względu na to, że zmagają się z poważną presją migracyjną – będą mogły wystąpić o pełne bądź przynajmniej częściowe zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok w ramach unijnego paktu azylowo-migracyjnego.

Jak zaznaczył podczas konferencji prasowej w Brukseli komisarz ds. migracji Magnus Brunner, Polska należy do państw UE, które borykają się z poważnym problemem migracyjnym. Dodał także, że nasz kraj może zwrócić się o pełne lub częściowe wyłączenie z zasad paktu azylowo-migracyjnego dot. solidarności. – Polska przyjęła dużą liczbę beneficjentów tymczasowej ochrony z Ukrainy. Dzięki naszej dzisiejszej decyzji Polska może zwrócić się do Rady (UE) o pełne lub częściowe wyłączenie z puli solidarności, a Rada podejmie w tej sprawie decyzję – powiedział.

Każde z wymienionych państw może wystąpić w sprawie relokacji do Rady UE, która decyzję w tej sprawie będzie musiała podjąć w głosowaniu większością kwalifikowaną.