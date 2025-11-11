Aktualizacja: 11.11.2025 19:06 Publikacja: 11.11.2025 18:38
Foto: Adobe Stock
Na początku października RMF FM podało, że z uwagi na dużą liczbę przyjętych uchodźców z Ukrainy, Polska ma zostać wyłączona z relokacji migrantów i kontrybucji finansowych w ramach unijnego paktu migracyjnego. Teraz KE przekazała, że kilka państw UE – w tym Polska – będzie mogło ubiegać się o zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok.
Czytaj więcej
Z uwagi na dużą liczbę przyjętych uchodźców z Ukrainy, Polska ma zostać wyłączona z relokacji mig...
Komisja Europejska poinformowała we wtorek, że Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Austria i Polska – ze względu na to, że zmagają się z poważną presją migracyjną – będą mogły wystąpić o pełne bądź przynajmniej częściowe zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok w ramach unijnego paktu azylowo-migracyjnego.
Jak zaznaczył podczas konferencji prasowej w Brukseli komisarz ds. migracji Magnus Brunner, Polska należy do państw UE, które borykają się z poważnym problemem migracyjnym. Dodał także, że nasz kraj może zwrócić się o pełne lub częściowe wyłączenie z zasad paktu azylowo-migracyjnego dot. solidarności. – Polska przyjęła dużą liczbę beneficjentów tymczasowej ochrony z Ukrainy. Dzięki naszej dzisiejszej decyzji Polska może zwrócić się do Rady (UE) o pełne lub częściowe wyłączenie z puli solidarności, a Rada podejmie w tej sprawie decyzję – powiedział.
Każde z wymienionych państw może wystąpić w sprawie relokacji do Rady UE, która decyzję w tej sprawie będzie musiała podjąć w głosowaniu większością kwalifikowaną.
Czytaj więcej
Uchwalony wiosną 2024 r. przez Parlament Europejski nowy pakt migracyjny wzbudza niemało wątpliwo...
– Dokument notyfikacyjny w sprawie całkowitego wyłączenia z tych obowiązków jest już gotowy i zostanie wysłany do KE do końca tego tygodnia – powiedział w rozmowie z RMF FM wiceminister MSWiA Maciej Duszczyk. Jak dodał, decyzja KE oznacza, że „Polska jest zwolniona z obowiązkowej solidarności na wiele lat” – liczba uchodźców z Ukrainy nie zmniejszy się bowiem w najbliższym czasie.
Duszczyk zaznaczył, że decyzja KE jest „olbrzymim sukcesem polskiego rządu”.
Na początku października sprawę komentował premier Donald Tusk. „Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione. Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią – i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe – i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy!” – napisał w mediach społecznościowych szef rządu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Na początku października RMF FM podało, że z uwagi na dużą liczbę przyjętych uchodźców z Ukrainy, Polska ma zostać wyłączona z relokacji migrantów i kontrybucji finansowych w ramach unijnego paktu migracyjnego. Teraz KE przekazała, że kilka państw UE – w tym Polska – będzie mogło ubiegać się o zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok.
Sąd apelacyjny w Paryżu rozpatrzył wniosek Nicolasa Sarkozy’ego o zwolnienie z więzienia na czas rozpatrzenia ap...
Rosja nie otworzy w najbliższym czasie planowanej bazy marynarki wojennej w Sudanie – poinformował ambasador Fed...
Liczba osób wyjeżdżających z Niemiec do Stanów Zjednoczonych znacząco spadła w 2025 roku – wynika z danych opubl...
Donald Trump został wygwizdany przez kibiców podczas meczu ligi NFL pomiędzy Washington Commanders a Detroit Lio...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Senat USA przegłosował ustawę zapewniającą finansowanie administracji federalnej do 30 stycznia wymaganą większo...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas