Chcemy być przy wszystkich dużych inwestycjach w infrastrukturę

Aktualizacja: 22.12.2025 14:31 Publikacja: 22.12.2025 14:10
Mirosław Czekaj
Foto: mat. pras.
Rok 2026 dla polskiej gospodarki będzie…
Będzie rokiem, w którym – jestem przekonany – nastąpi solidny wzrost PKB, ponieważ działania związane z uruchomieniem środków z KPO są stopniowo zwiększane i przełożą się na realną gospodarkę, w szczególności na wzrost poziomu inwestycji. Wzrośnie również poziom bezpieczeństwa Polski, nasz kraj jest liderem uruchamiania środków na obronność. Będzie to zauważalne w skali zakupów oraz inwestycji, a także poziomie produkcji polskiego przemysłu. Duży w tym udział będzie miało finansowanie realizowane przez BGK.
BGK jest specyficzną instytucją finansową, która realizuje cele państwa. Jakie to będą cele w 2026 roku?
Jesteśmy specyficzną instytucją, bankiem państwowym, a zarazem polskim bankiem rozwoju. To oznacza, że z jednej strony prowadzimy działalność bankową z wyłączeniem bankowości detalicznej, ale też jesteśmy instytucją rozwojową, której zlecono prowadzenie 20 specjalnych funduszy. Dodatkowo polski rząd powierzył BGK dystrybucję blisko połowy środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz dystrybucję części środków unijnych, głównie w formie pożyczek na ważne sfery rozwojowe. Realizujemy również zadania związane ze wsparciem gwarancyjnym, zadania związane z rozwojem polskiego eksportu, zadania związane ze wsparciem polskich przedsiębiorców, realizujących zadania dotyczące odbudowy Ukrainy. Przygotowujemy się też do realizacji nowych wyzwań.
A konkrety?
Na przykład kończymy przygotowawczy etap związany z realizacją procesu restrukturyzacji finansowej szpitali.
Na jakiej zasadzie?
Ustaliliśmy kierunki, metody, organizację pracy związaną z udzielaniem pożyczek na ten cel. Złożyliśmy zapewnienie, że Bank Gospodarstwa Krajowego jest gotowy do podjęcia działań związanych z finansowaniem restrukturyzacji zadłużenia. Natomiast kiedy i w jakiej skali działania będą podjęte, to zależy oczywiście od planowanych rozwiązań ustawowych i decyzji Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Finansów.
A jakiś inny przykład?
2025 rok kończymy wysokim zaangażowaniem banku na rzecz transformacji energetycznej w ramach realizacji zadań KPO. To duże kwoty sięgające 50 mld zł, dotyczące największych firm energetycznych w Polsce. W najbliższym czasie to przełoży się na realne inwestycje. Natomiast w 2026 roku przygotowujemy się do drugiego segmentu wsparcia energetyki z wykorzystaniem środków własnych banku. Chcemy zapewnić możliwość finansowania energetyki jądrowej. Nasze zdolności sięgają kwoty około 12 mld zł jako pojedynczego banku i należą do jednych z najwyższych wśród polskich instytucji finansowych.
A jak odczytujecie swoją rolę w tego rodzaju procesach? Wykonawca czy kreator?
Mamy ambicję, żeby być wszędzie tam, gdzie dzieją się ważne rzeczy dla Polski w wymiarze inwestycji infrastrukturalnych. Natomiast sam model finansowania będzie zależał od decyzji podejmowanych przez właściciela projektu. Na przykład montaż finansowy przy elektrowni jądrowej zależy m.in. od poziomu i zakresu pomocy publicznej. BGK jest gotowy do aktywnego udziału w finansowaniu budowy elektrowni atomowej.
Jest jeszcze kolejny bardzo mocny akces BGK – obronność.
Rola BGK w systemie finansowania obronności jest nadzwyczajna, unikatowa, budzi też zainteresowanie zagranicznych banków rozwoju. Po pierwsze, mamy Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, fundusz celowy, ulokowany ustawowo w BGK. Fundusz ma za zadanie już teraz skuteczne skumulowanie środków na realizacje – w stosunkowo krótkim czasie – wysokich wydatków na zakup uzbrojenia. Około jednej trzeciej nakładów jest finansowane z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Dla zobrazowania, plan funduszu na 2026 rok wynosi blisko 80 mld zł.
Skąd?
W formule kredytu bądź obligacyjnej. To uzupełni możliwości budżetowe. Zadanie polega z jednej strony na tym, żeby maksymalnie wykorzystać przy zakupach od dostawców zagranicznych ich agencje rządowe, finansowe, eksportowe bądź banki eksportowe, które są w stanie dostarczyć relatywnie tani, długoterminowy kredyt bądź gwarancję. Alternatywą jest budowanie przez BGK międzynarodowego konsorcjum do kontraktów zbrojeniowych.
Jakie jest zainteresowanie tego rodzaju konsorcjami?
Trzeba pamiętać o tym, że jeszcze parę lat temu duże banki nie chciały finansować zakupów uzbrojenia bądź produkcji uzbrojenia. Teraz to się zmieniło. Zainteresowanie jest duże, to wyraz zaufania do BGK i do Polski, a ulokowanie w banku rozwoju Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych jest dostrzegane w innych instytucjach międzynarodowych jako pewien wzór.
W zakresie obronności planowane są jakieś inne rozwiązania?
W 2026 roku uruchomiony zostanie nowy mechanizm oparty na Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Planowane nakłady na finansowanie zadań służących zwiększaniu potencjału sektora bezpieczeństwa i obronności sięgną kwoty blisko 20 mld zł. Do realizacji tego zadania będzie utworzona specjalna spółka SPV, umiejscowiona przy BGK. Celem działalności SPV jest finansowanie zadań związanych z realizacją
inwestycji m.in. w zakresie rozwoju budowli ochronnych, budowy i modernizacji infrastruktury podwójnego zastosowania, cyberbezpieczeństwa, modernizacji przedsiębiorstw, w tym budowy i rozbudowy ich zdolności produkcyjnych.
Jak będzie nimi zarządzać?
To będą długoterminowe pożyczki udzielane na dogodnych warunkach, ich operatorem będzie BGK. Drugi aspekt to inwestycje kapitałowe zwiększające zdolności produkcyjne polskiego przemysłu obronnego, polskiej gospodarki.
A jak w tym zakresie to wygląda w zakresie działalności własnej banku?
Mamy specjalną spółkę Vinci, która zajmuje się inwestycjami kapitałowymi. Chcemy, żeby inwestycje tej spółki wspierały innowacyjność polskiej gospodarki i łączyły się też z możliwością zastosowania w sektorze szeroko rozumianym, obronnym. Mocno też akcentujemy finansowanie sektora obronnego, w czym mamy długie tradycje. Centralny okręg przemysłowy z fabryką uzbrojenia w Starachowicach i Stalowej Woli, fabryka broni w Radomiu, Ursus w części zbrojeniowej, zakłady lotnicze w Mielcu. Ogromny udział w powstaniu tych zakładów miał BGK.
A sięgając do całkiem niedawnej historii BGK (około 20 lat temu), podjął ryzyko zaangażowania środków w projekt budowy transportera Rosomak, który – jak wiemy – zakończył się sukcesem. Dzisiaj jesteśmy też ważnym partnerem finansowania zadań Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Mówi pan o zapewnianiu taniego finansowania czy atrakcyjnych kredytach. Ale jak to się przekłada na wyniki BGK?
Kiedy spojrzymy historycznie, to możemy odnaleźć takie cytaty byłego prezesa BGK Romana Góreckiego – „BGK nie jest instytucją, która by pracowała na zysk. Zysk Banku – to postęp ogólny w życiu gospodarczym Polski”.
Jednak działamy jako bank, który podlega wszystkim rygorom, które dotyczą instytucji finansowych. W ramach rozszerzania zakresu działania powiększają się nasze przychody w działalności własnej i w działalności zleconej. To jest przede wszystkim zasługa naszych pracowników. Za pierwsze półrocze 2025 zanotowaliśmy wynik netto na poziomie przekraczającym 1,5 mld.
Realizacja strategii, zwiększenie zakresu działania i dyscyplina kosztowa przynoszą efekty. Mam wręcz pewność, że wyniki również w skali całego 2025 roku będą satysfakcjonujące. Ale wiemy też, jak działać efektywnie w przyszłym roku, choć 2026 będzie różny od wcześniejszych 12 miesięcy w co najmniej w dwóch aspektach. Po pierwsze, spadają stopy procentowe, dla kredytobiorców radość, dla depozytariuszy mniejsza. I druga rzecz: banki od 2026 roku będą wpłacały do budżetu państwa wyższy CIT. To oznacza, że nasze wyniki z tych dwóch powodów będą skorygowane, ale część z tego będziemy starali się nadrobić, właśnie poszerzając zakres zadań.
A czy was po prostu stać na finansowanie tych nowych działań?
BGK jest stosunkowo silny kapitałowo, dysponujemy środkami wynoszącymi ponad 40 mld zł. Jeżeli popatrzymy na aktywa, którymi dysponuje bank z działalności własnej, to lokujemy się na drugiej lub trzeciej pozycji w Polsce. Ale żeby uzyskać prawdziwy obraz banku, trzeba połączyć działalność własną i zleconą. Jeżeli zsumujemy aktywa, to wychodzi nam, że pula, którą zarządzamy, przekracza grubo 700 mld zł. Ta nasza działalność zlecona jest na tyle duża, że w zakresie aktywów jest nieco wyższa niż ta działalność własna.
I kiedy mówimy o nowościach, stosunkowo świeżych sprawach, to dążymy i będziemy dążyć do uzyskania różnych efektów synergii.
W jakich obszarach?
Przystąpiliśmy do programu Innovate Poland, który jest nakierowany na wsparcie innowacyjności polskich przedsiębiorców. Tych, którzy będą tworzyli nowe technologie. Ma umożliwić skalowanie polskiego biznesu.
Tu jesteśmy aktywni wraz z PFR, wspólnie z PZU i EFI jesteśmy założycielami Innovate Poland. Niebawem pojawią się efekty inwestycyjne i zaczną pracować na rzecz polskiej gospodarki. Promujemy też Polskę i polską gospodarkę pod szyldem Team Poland – PFR, ARP, BGK, PAiH, PARP, KUKE. Myślę, że efekty będą wkrótce widoczne.
No i przygotowujmy się do działań, które wsparłyby polskich przedsiębiorców w odbudowie Ukrainy. Planujemy m.in. udzielanie gwarancji dla banków ukraińskich, które będą finansowały tamtejsze samorządy w odbudowie czy finansowaniu przedsiębiorców.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Boom na boty, napompowane oczekiwania względem tej technologii i potężny strumień pieniędzy zasilający spółki ro...
Polski rynek kapitałowy od początku charakteryzował się bardzo dużą innowacyjnością i zaawansowaniem technologic...
Mamy niezły wzrost gospodarczy, szczególnie na tle Europy, inflacja już nam tak nie doskwiera, są pieniądze na p...
Aby przedstawić prognozy na 2026 rok, uczciwość nakazuje rozliczenie się z prognozami, jakie w tym miejscu stawi...
Pokazujemy młodym ludziom, że warto myśleć o pracy u nas, a nasza strategia employer brandingowa to nie tylko sz...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas