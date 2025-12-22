Chcemy być przy wszystkich dużych inwestycjach w infrastrukturę

Rok 2026 dla polskiej gospodarki będzie…

Będzie rokiem, w którym – jestem przekonany – nastąpi solidny wzrost PKB, ponieważ działania związane z uruchomieniem środków z KPO są stopniowo zwiększane i przełożą się na realną gospodarkę, w szczególności na wzrost poziomu inwestycji. Wzrośnie również poziom bezpieczeństwa Polski, nasz kraj jest liderem uruchamiania środków na obronność. Będzie to zauważalne w skali zakupów oraz inwestycji, a także poziomie produkcji polskiego przemysłu. Duży w tym udział będzie miało finansowanie realizowane przez BGK.

BGK jest specyficzną instytucją finansową, która realizuje cele państwa. Jakie to będą cele w 2026 roku?

Jesteśmy specyficzną instytucją, bankiem państwowym, a zarazem polskim bankiem rozwoju. To oznacza, że z jednej strony prowadzimy działalność bankową z wyłączeniem bankowości detalicznej, ale też jesteśmy instytucją rozwojową, której zlecono prowadzenie 20 specjalnych funduszy. Dodatkowo polski rząd powierzył BGK dystrybucję blisko połowy środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz dystrybucję części środków unijnych, głównie w formie pożyczek na ważne sfery rozwojowe. Realizujemy również zadania związane ze wsparciem gwarancyjnym, zadania związane z rozwojem polskiego eksportu, zadania związane ze wsparciem polskich przedsiębiorców, realizujących zadania dotyczące odbudowy Ukrainy. Przygotowujemy się też do realizacji nowych wyzwań.

A konkrety?