Jakie są dobre wieści dla Polski

Mamy niezły wzrost gospodarczy, szczególnie na tle Europy, inflacja już nam tak nie doskwiera, są pieniądze na przemysł obronny, które powinny rozruszać nie tylko zbrojeniówkę. Nie brakuje zagrożeń, ale czy powinniśmy się na nich skupiać?

Publikacja: 22.12.2025 13:59

Jakie są dobre wieści dla Polski

Marcin Piasecki

A jednak istnieją. Być może przygniecione zwałowiskiem pesymistycznych newsów, dezinformacji z platform społecznościowych, globalnych zawirowań i polityki, gdzie coraz trudniej doszukać się działań pozbawionych populizmu. A jednak są – dobre wiadomości, korzystne trendy i procesy, które powodują, że nasza przyszłoroczna przyszłość nie musi pogrążyć się w ciemnych barwach.

W ogóle paradoks naszej współczesności polega na tym, że świat działa mniej więcej normalnie. A nawet odnosi sukcesy, takie jak błyskawiczne poradzenie sobie z pandemią. Dostrzegamy to jednak w niewielkim stopniu, zdominowani przez negatywne przekazy, radykalne i nagłe decyzje polityków czy coraz bardziej emocjonalne podejście do rzeczywistości w sieci. Ale świat trwa i ma się nawet nieźle. Oczywiście, trzeba tutaj uczynić co najmniej dwa wielkie wyjątki na wielkie tragedie: Ukrainę i Gazę. Ale gdyby nie te wyjątki, czy rzeczywiście byłoby tak źle?

Do tego mamy kilka naprawdę dobrych wiadomości. W 2026 r. Polska odnotuje najprawdopodobniej znaczący, dochodzący do 4 proc., wzrost gospodarczy. To wynik dobry nie tylko na tle Europy, widoczny również na świecie. Tak, tak – powiedzą malkontenci – to statystyki, kto tak naprawdę odczuje te 4 proc.? A jednak efekty wzrostu wszyscy odczuwamy od lat. Polska się rozwija, staje się silniejsza. Wiem, że ten język jest trochę mało dzisiejszy. Tylko że tak po prostu jest. I tak będzie też w przyszłym roku.

Kolejny dobry news: inflacja. Wszystko wskazuje na to, że nareszcie okiełznana i to na czas dłuższy. Zniknęła znacząca część przesłanek, które przyczyniały się do wzrostu cen. Przeszliśmy przez szok surowcowo-energetyczny, łańcuchy dostaw wróciły do normy, a na naszym krajowym podwórku ceny żywności na przykład zachowują się całkiem przyzwoicie. Upiór inflacji został przegnany i oby na długo nie wrócił.

Najprawdopodobniej źle nie będzie w inwestycjach. Strumień pieniędzy z KPO, inne źródła unijne, środki krajowe powinny przynieść bardzo korzystny dla gospodarki efekt. No i może doczekamy się wreszcie wypatrywanego od dawna wzrostu inwestycji prywatnych, choć tutaj upiór niepewności, biurokracji i przerostu legislacji robi swoje.

Gigantyczne pieniądze, nie tylko zresztą polskie, pójdą na obronność. To też dobra wiadomość, będziemy bardziej bezpieczni i odporni, ale warto, żeby została przykryta informacją jeszcze lepszą. Otóż pojawiła się być może niepowtarzalna szansa na to, aby po latach szumnych zapowiedzi, pozornych ruchów i zmian koncepcji polski przemysł obronny naprawdę nabrał rozpędu. Nie tylko ten państwowy, ale również gracze prywatni, nie tylko sektor scricte obronny, ale też firmy proponujące dual use, a do tego rozwój wojskowego B+R… Naprawdę, tych pieniędzy jest zbyt dużo, żeby je zmarnować.

Rok 2026 może też być czasem gospodarczego ocknięcia się Niemiec. Warunki wyjściowe w postaci gigantycznych pieniędzy już są. Berlin przeprowadza zresztą bezprecedensową operację zadłużeniową na rzecz rozruszania gospodarki. Na razie główny kłopot z realnym uruchomieniem działań utknął – skąd my to znamy? – w sitach rozrośniętej biurokracji. Ale nie miejmy złudzeń: ta kroplówka prędzej czy później zadziała. Niemcy nie mogą czekać, nie mogą dłużej bezczynnie patrzeć na regres swojego kraju. A to dobra wiadomość dla Polski. Czy nam się to podoba, czy nie, wyjście z dołka za Odrą to korzyść dla polskiego rozwoju.

Czyli trochę jest tych dobrych wiadomości, pewnie znalazłoby się ich więcej. Natomiast żeby było ich dużo więcej – tego należy sobie życzyć w nadchodzącym roku.

