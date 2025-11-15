Zaproszenie dla polityków AfD﻿ pojawia się w momencie, gdy niemieckie środowiska skrajnej prawicy coraz częściej szukają wsparcia u Republikanów z ruchu MAGA﻿ w USA, przedstawiając swoją sytuacje jako konieczność oporu wobec prześladowań politycznych i cenzury w Niemczech.

Kongresmenka Republikanów zaprasza delegację AfD

Kongresmenka Anna Paulina Luna zaprosiła współprzewodniczącą AfD﻿, Alice Weidel, do Waszyngtonu pod koniec zeszłego miesiąca za pośrednictwem posta na X﻿. Weidel pozytywnie zareagowała i zadeklarowała chęć dalszych rozmów dotyczących planów wizyty. Luna poinformowała, że w Waszyngtonie spodziewanych jest 40 polityków AfD.

Rzecznik Alternatywy dla Niemiec stwierdził, że nie może ani potwierdzić, ani jej zaprzeczyć, że taka grupa polityków partii rzeczywiście ma wyjechać do USA. Rzecznik klubu parlamentarnego AfD w Bundestagu oświadczył z kolei, że liczba federalnych parlamentarzystów udających się do stolicy USA nie będzie aż tak duża.

Republikanie są żywo zainteresowani sytuacją skrajnej niemieckiej prawicy, której przedstawiciele twierdzą, że są prześladowani za swoje poglądy. Wspomniana kongresmenka Luna powiedziała, że„ostatnie działania niemieckiego rządu wobec własnych obywateli bardziej przypominają autorytaryzm Związku Radzieckiego przed jego upadkiem niż dzisiejszą Rosję”.