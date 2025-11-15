Reklama
Rzeczpospolita
Politycy AfD zaproszeni do Waszyngtonu. Konferencja z ich udziałem „przeciwwagą dla Davos”

Liczna grupa polityków Alternatywy dla Niemiec wybiera się w grudniu do Waszyngtonu na zaproszenie republikańskich kongresmenów z Izby Reprezentantów.

Publikacja: 15.11.2025 22:37

Alice Weidel. Współprzewodniczącą AfD wraz z delegacją zaprosiła do Waszyngtonu kongresmenka Republi

Alice Weidel. Współprzewodniczącą AfD wraz z delegacją zaprosiła do Waszyngtonu kongresmenka Republikanów Anna Paulina Luna

Foto: Reuters, Bernadett Szabo

Agnieszka Kazimierczuk

Zaproszenie dla polityków AfD﻿ pojawia się w momencie, gdy niemieckie środowiska skrajnej prawicy coraz częściej szukają wsparcia u Republikanów z ruchu MAGA﻿ w USA, przedstawiając swoją sytuacje jako konieczność oporu wobec prześladowań politycznych i cenzury w Niemczech.

Kongresmenka Republikanów zaprasza delegację AfD

Kongresmenka  Anna Paulina  Luna zaprosiła współprzewodniczącą AfD﻿, Alice Weidel, do Waszyngtonu pod koniec zeszłego miesiąca za pośrednictwem posta na X﻿. Weidel pozytywnie zareagowała i zadeklarowała chęć dalszych rozmów dotyczących planów wizyty.  Luna poinformowała, że w Waszyngtonie spodziewanych jest 40 polityków AfD. 

Rzecznik Alternatywy dla Niemiec stwierdził, że nie może  ani potwierdzić, ani jej zaprzeczyć, że taka grupa polityków partii rzeczywiście ma wyjechać do USA. Rzecznik klubu parlamentarnego AfD w Bundestagu oświadczył z kolei, że liczba federalnych parlamentarzystów udających się do stolicy USA nie będzie aż tak duża.

Republikanie są żywo zainteresowani sytuacją skrajnej niemieckiej prawicy, której przedstawiciele twierdzą, że są prześladowani za swoje poglądy. Wspomniana kongresmenka Luna powiedziała, że„ostatnie działania niemieckiego rządu wobec własnych obywateli bardziej przypominają autorytaryzm Związku Radzieckiego przed jego upadkiem niż dzisiejszą Rosję”.

Urzędnicy administracji Trumpa wspierają AfD

Gdy niemiecka federalna służba wywiadowcza uznała w tym roku AfD﻿ za organizację ekstremistyczną, amerykański sekretarz stanu Marco Rubio﻿ nazwał to działanie „tyranią podstępnie ukrytą.”

Na początku tego roku podczas wizyty w Monachium wiceprezydent Stanów Zjednoczonych JD Vance spotkał się z liderką Alternatywy dla Niemiec i wówczas jednocześnie kandydatką na kanclerza, Alice Weidel. 

Amerykański polityk uczestniczył też w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.  Zarzucił państwom Starego Kontynentu stosowanie swoistych „zapór ogniowych” - prześladowanie osób o odmiennych poglądach i tłumienie wolności słowa. Jako przykład takich zachowań Vance podał m.in. unieważnienie pierwszej tury wyborów prezydenckich w Rumunii (tamtejszy sąd konstytucyjny uznał, że rosyjska ingerencja w ich przebieg została udowodniona).

- Poraża mnie to, że były komisarz UE zdawał się być zachwycony, że rząd Rumunii anulował całe wybory, przestrzegał, że jeśli rzeczy nie pójdą zgodnie z planem, to samo może wydarzyć się w Niemczech – mówił wtedy Vance. Wiceprezydent diagnozował, że to nie Rosja i nie Chiny są największym wrogiem Europy, ale procesy zachodzące w jej wnętrzu, polegające na rezygnacji ze wspólnych z USA wartości i powrocie do komunistycznej cenzury.

Konferencja z udziałem AfD „przeciwwagą dla Davos”

Liderzy AfD﻿ postrzegają zaproszenie do Waszyngtonu jako okazję do zdobycia większej legitymacji na arenie krajowej w związku z ich, jak twierdzą, prześladowaniami.

Grudniowa podróż polityków Alternatywy dla Niemiec ma zostać zwieńczona większą konferencją na początku przyszłego roku, która, według Luny, „będzie przeciwwagą dla Davos” i bardziej skoncentruje się na „suwerenności narodów.”

Źródło: rp.pl

