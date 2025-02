Europejscy politycy oburzeni wystąpieniem Vance'a. Wiceprezydent USA spotyka się z liderką AfD

Czytaj więcej Polityka Elon Musk wygłosił przemówienie do zwolenników AfD. Wezwał do „walki, walki, walki” Elon Musk wygłosił w sobotę przemówienie za pośrednictwem łącza wideo do uczestników wiecu wyborczego niemieckiej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD). Był to kolejny przejaw jego poparcia dla tej partii przed wyborami, które w Niemczech odbędą się w lutym. Zdaniem Muska, wybory „mogą zdecydować o losie Europy, a może i świata”.

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. J.D. Vance staje w obronie wolności słowa

W Monachium wiceprezydent USA zarzucił państwom Starego Kontynentu stosowanie swoistych „zapór ogniowych” - prześladowanie osób o odmiennych poglądach i tłumienie wolności słowa. Jako przykład takich zachowań Vance podał m.in. unieważnienie pierwszej tury wyborów prezydenckich w Rumunii (tamtejszy sąd konstytucyjny uznał, że rosyjska ingerencja w ich przebieg została udowodniona).



- Poraża mnie to, że były komisarz UE zdawał się być zachwycony, że rząd Rumunii anulował całe wybory, przestrzegał, że jeśli rzeczy nie pójdą zgodnie z planem, to samo może wydarzyć się w Niemczech – mówił Vance. Wiceprezydent diagnozował, że to nie Rosja i nie Chiny są największym wrogiem Europy, ale procesy zachodzące w jej wnętrzu, polegające na rezygnacji ze wspólnych z USA wartości i powrocie do komunistycznej cenzury.



Boris Pistorius: Żyję w innej Europie niż ta, o której mówi Vance

Wiadomość o spotkaniu Vance'a z Weidel pojawiła się po tym, jak wysocy rangą niemieccy urzędnicy ostro sprzeciwili się zarzutom wiceprezydenta dotyczącym stanu demokracji w Europie. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius nazwał wystąpienie Vance'a „nieakceptowalnym”, a porównanie do autorytarnych rządów - „niedopuszczalnym”.



- Jeśli dobrze go zrozumiałem, porównuje warunki w państwach Europy z warunkami w reżimach autorytarnych - powiedział Pistorius. - To niedopuszczalne, a opisywana przez J.D. Vance'a nie jest Europa nie jest tą, której żyję i obecnie prowadzę kampanię - dodał.