Angela Merkel krytykuje przyszłego kanclerza Niemiec. "To był błąd"

W oświadczeniu opublikowanym w czwartek była liderka CDU ostro skrytykowała Friedricha Merza.

Reakcja Angeli Merkel, o której pisze niemiecki magazyn „Stern”, to rzadki w wykonaniu byłej premier przypadek zabrania głosu w aktualnych kwestiach politycznych. Zdaniem portalu Politico, ujawnia on rozłam w konserwatywnej CDU dotyczący sposobu radzenia sobie ze wzrostem wpływów AfD.

Angela Merkel: Głosowanie z AfD było błędem

W środę 29 stycznia Bundestag przyjął wniosek CDU/ CSU, który zakłada szczelne zamknięcie granic Niemiec dla wszelkiego rodzaju migrantów, włączając w to osoby poszukujące azylu, przez przywrócenie stałej kontroli na granicach, co jest niezgodne i z przepisami UE, i z Układem z Schengen. Przyjęto go większością 384 do 345, z udziałem skrajnie prawicowej, nacjonalistycznej Alternatywy dla Niemiec, popieranej demonstracyjnie przez Elona Muska.

Wykorzystanie poparcia AfD do forsowania antyimigranckich przepisów oznacza złamanie obietnicy, złożonej w listopadzie 2024 roku przez kandydata na kanclerza Niemiec, Friedricha Merza, kiedy to wyraźnie zobowiązał się uniemożliwić AfD odgrywanie decydującej roli w głosowaniach w Bundestagu. Merkel cytuje to zobowiązanie na podstawie stenogramu: