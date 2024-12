Rumunia: Wyniki wyborów prezydenckich zostały unieważnione

Nowy termin wyborów i harmonogram niezbędnych działań ma ustalić rząd. Sąd powołał się na artykuł 146 Konstytucji Rumunii, który mówi, że odpowiada za przestrzeganie procedury wyborów prezydenta i zatwierdzenie wyników głosowania. Sędziowie decyzję o unieważnieniu wyniku wyborów podjęli jednogłośnie.



I turę wyborów prezydenckich niespodziewanie wygrał skrajnie prawicowy polityk Călin Georgescu. Jednak z raportu rumuńskiego wywiadu upublicznionego w tym tygodniu wynikało, że w proces wyborczy mieli ingerować „aktorzy zewnętrzni”.



Georgescu, skrajnie prawicowy polityk, który startował jako jako kandydat niezależny, wygrał I turę, choć sondaże nie dawały mu szans na wejście do II tury (tuż przed wyborami w niektórych miał ok. 5 proc. poparcia), polityk zdobył 22,94 proc. głosów i wszedł do II tury z centroprawicową kandydatką, proeuropejską polityk, byłą dziennikarką Eleną Lasconi.

Georgescu swój wynik miał zawdzięczać m.in. kampanii na TikToku, chińskim serwisie społecznościowym.