Rzeczpospolita
Wydarzenia
59 min. 21 sek.

Jak Rosjanie postrzegają Polskę? Fakty kontra wyobrażenia

Gościem dwudziestego odcinka programu „Rzecz o geopolityce” Mateusza Grzeszczuka był prof. Hieronim Grala z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacja: 15.11.2025 20:00

Mateusz Grzeszczuk

W tym odcinku programu rozmawialiśmy o tym, co Polacy myślą o Rosji i jak Rosjanie postrzegają Polskę. Zastanawialiśmy się, ile naprawdę o sobie wiemy, czy możliwe jest prowadzenie rzetelnych badań o Rosji i na ile możemy ufać dostępnym danym.﻿

Polska w rosyjskich oczach﻿

Jak zwraca uwagę prof. Hieronim Grala, „Polska nigdy nie zajmowała tak poważnego miejsca na horyzoncie społeczeństwa rosyjskiego czy radzieckiego. Rosja zawsze, a przynajmniej od bardzo dawna, zajmowała bardzo poczesne miejsce w spektrum polskich zainteresowań, analiz politycznych, ale również w horyzoncie badawczym historyków i wreszcie w lękach społecznych”.

Czytaj więcej

Kolejna prestiżowa porażka Rosji. Nowoczesny robot zawiódł
Technologie
To miał być triumf rosyjskiej AI i robotyki. Skończyło się katastrofą

Brak niezależnych badań i rola rosyjskich służb

Profesor podkreśla również, że w Rosji rzetelne, niezależne badania dotyczące postaw wobec Polski praktycznie nie powstają. „Mieliśmy przez wiele lat do czynienia z sytuacją, w której głównym dostawcą informacji o tym, co się dzieje w Polsce, była ambasada Federacji Rosyjskiej, a ta informacja zawierała się w słowie rosyjskim »Czernucha«, po prostu czarne, wylewane narracje, które nie dawały miarodajnego obrazu Polski.” W efekcie wiedza Rosjan o Polsce jest fragmentaryczna i w dużej mierze kształtowana przez propagandę i stereotypy.

W rozmowie o postrzeganiu Polski w Rosji prof. Hieronim Grala zwraca uwagę na utrwalone w rosyjskiej opinii publicznej stereotypy. „Niektórzy z nich są przekonani, że w zasadzie nie było specjalnej różnicy między Polską, Estonią, Litwą i Łotwą, że ta Polska to chyba była w Związku Radzieckim. Problem niewdzięczności jest jednym z bardziej stygmatyzujących Polaków argumentów tej oficjalnej opinii publicznej rosyjskiej, gdzie dokonuje się gigantycznych mistyfikacji, np. permanentnie oskarżając Polaków o burzenie rosyjskich cmentarzy, podczas gdy nigdy żaden cmentarz nie został zburzony” – podkreśla Grala. Profesor zaznacza, że rosyjska propaganda intensywnie wykorzystuje takie narracje nie tylko w Rosji, ale też w krajach postradzieckich, np. w Azji Środkowej.

Czytaj więcej

Władimir Putin
Publicystyka
Władimir Ponomariow: Rosja już w znacznym stopniu przestawiła gospodarkę na tory wojskowe, a NATO nie

Wyzwania badawcze i historyczne konteksty w analizie rosyjskiej polityki

Gość „Rzecz o geopolityce” wskazuje również na wyzwania badawcze związane z Rosją. „Należę do pokolenia, które podjęło studia w połowie lat 70., kiedy istniało pojęcie sowietologii. Klasyczna sowietologia pracowała w warunkach trudniejszych niż dziś, bo Rosja była niemal całkowicie zamknięta, nie było mediów społecznościowych ani ogromnego rynku medialnego, a wywiad satelitarny wymuszał wnioskowanie z bardzo subtelnych sygnałów, np. kolejności starców stojących na trybunie podczas święta rewolucji” – tłumaczy Grala. Jak dodaje, takie metody pozwalały tworzyć trafne analizy, mimo ograniczonego dostępu do rzetelnych danych.

Źródło: rp.pl

Polityka Miejsca Regiony Europa Rosja geopolityka

e-Wydanie
