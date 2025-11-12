Strategicznym celem Władimira Putina jest zniszczenie świata jałtańsko-poczdamskiego, pozostałego po rozpadzie ZSRR, czyli UE i NATO. I w tej perspektywie należy postrzegać zarówno agresję wobec Ukrainy, jak i wysiłki Kremla na rzecz zjednoczenia państw tzw. globalnego Południa (BRICS, SCO i inne). Powstający nowy system globalnego zarządzania z udziałem Rosji, Korei Północnej i innych autorytarnych reżimów, na czele z Chinami, odzwierciedla trwałą światową tendencję, która zwiększa ryzyko wybuchu III wojny światowej. A dojście do władzy w USA Donalda Trumpa z jego hasłem „Make America Great Again” (MAGA) i prymatem siły („deal”) tylko wzmacnia globalną niestabilność.

Czy Rosja przygotowuje się do wojny z NATO?

Wojna przeciwko Ukrainie, państwu, które w niedawnej przeszłości wchodziło w skład ZSRR, ma dla Rosji jednocześnie ważne znaczenie wewnętrzne. Dzisiaj wzmacnia ona reżim Putina i, niestety, konsoliduje rosyjskie społeczeństwo. Kreml nie chce i nie może dopuścić do pomyślnego rozwoju Ukrainy na drodze europejskiej, ponieważ może to posłużyć za przykład dla odśrodkowego ruchu podmiotów i narodów tworzących Federację Rosyjską. Jednocześnie wojna przeciwko Ukrainie pozwala Rosji gromadzić doświadczenia w zakresie nowoczesnych metod prowadzenia wojny, podnosić poziom wyszkolenia bojowego żołnierzy. W tym sensie może ona stać się generalną próbą przed przyszłym globalnym konfliktem zbrojnym.

Pomimo znacznych strat na Ukrainie, Rosja zachowuje znaczne zasoby, w tym potencjalnie poważny kapitał ludzki do mobilizacji. Jednocześnie trwają poważne prace nad przekształceniem przemysłu na potrzeby wojenne i stworzeniem nowych modeli broni. Budżet wojskowy stanowi ok. 40 proc. budżetu państwa (ponad 6,5 proc. PKB).

W Korei Północnej rozwija się produkcja wojskowa na dużą skalę. Putin przekazał Pjongjangowi technologie związane z produkcją atomowych okrętów podwodnych. Organizowane są dostawy maszyn i komponentów IT z Chin w celu stworzenia nowoczesnej bazy technologicznej. Kontynuowane są też dostawy nowoczesnych technologii z krajów NATO poprzez kraje byłego Związku Radzieckiego z pominięciem międzynarodowych sankcji. W nowo utworzonym Północno-Zachodnim Okręgu Wojskowym w pobliżu granicy z NATO w szybkim tempie powstaje infrastruktura wojskowa.