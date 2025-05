Zakontraktowane bezzałogowce produkuje firma z podwarszawskiego Ożarowa. - Grupa WB to jest polski podmiot o korzeniach startupu. Dziś jesteśmy dużym podmiotem liczącym się w Europie. Próbujemy promować polskie technologie. Jesteśmy liderami w Europie, jeśli chodzi o systemowe rozwiązania używania dronów. To jest broń przyszłości, która powinna wchodzić powszechnie do wojska, na wielu szczeblach – mówił Piotr Wojciechowski, prezes i główny udziałowiec Grupy WB i tłumaczył dlaczego warto kupować w polskim przemyśle. – Polski podmiot, który sprzedaje i eksportuje, jest też olbrzymim płatnikiem podatków. Od każdej złotówki, którą płaci nam skarb państwa odprowadzamy 30 proc. w różnych podatkach. Kierunek lokowania 50 proc. zamówień armii w przemyśle polskim jest słuszny, ponieważ rozwija naszą gospodarkę – dodawał przedsiębiorca nawiązując do deklaracji politycznych przedstawicieli rządu, którzy chcą zwiększyć udział polskiego przemysłu zbrojeniowego w zamówienia dla Wojska Polskiego.

Warto pamiętać, że umowa ramowa nie jest „tradycyjną” umową wykonawczą. Jest to podstawa do zawierania kolejnych umów. W praktyce zamówienie zostanie podzielone na mniejsze części, które można później szybko realizować, a firma ma podstawy, by zacząć wcześniej produkcję.

Warmate sprawdzony na wojnie

Amunicja krążąca Warmate waży nieco ponad 5 kg i osiąga maksymalną prędkość ponad 150 km/h. Maksymalny czas lotu wynosi ok. godziny. Jest przeznaczona do identyfikowania i rażenia lekko opancerzonych celów, bądź żołnierzy przeciwnika. Sprawdziła się m.in. na wojnie w Ukrainie, a ostatnio można było także oglądać filmiki, jak używała jej armia Indii w ataku na Pakistan.

To już kolejna umowa ramowa, którą ożarowska Grupa WB zawiera na bezzałogowce. W 2023 r. podpisano kontrakt na zakup 400 zestawów bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) klasy mini FlyEye wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Służą one do obserwacji i mogą współdziałać z Warmate’ami. W sumie będzie to ok 1,7 tys. statków powietrznych. Obecnie w Wojsku Polskim służy ich nieco ponad 200.