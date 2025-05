– Mówimy o kolejnej umowie wykonawczej na 180 czołgów K2, którą chcemy podpisać w Kielcach podczas targów. Taki jest cel, żeby już z tej transzy czołgi były produkowane w Polsce – zapewniał polityk.

Przypomnijmy: Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego odbył się we wrześniu 2024 r., a umowy do tej pory nie ma. Wydawało się, że do jej zawarcia w końcu dojdzie w listopadzie, ale to się nie wydarzyło.

Główną przeszkodą był brak porozumienia między konsorcjantami, z którymi negocjowało Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentowane przez Agencję Uzbrojenia, czyli między Polską Grupą Zbrojeniową i południowokoreańskim koncernem Hyundai Rotem.

Kością niezgody było m.in. to, kto ma sfinansować inwestycje w polskie zakłady, które by je przygotowały do montażu kupowanych czołgów. PGZ ten koszt wliczała w ostateczną cenę, co czyniło te czołgi nieproporcjonalnie drogimi. Z kolei Ministerstwo Aktywów Państwowych, właściciel Polskiej Grupy Zbrojeniowej, niespecjalnie się kwapiło do tego, by wyłożyć pieniądze na takie inwestycje. Inną trudnością było to, że przedstawiciele PGZ bali się solidarnej odpowiedzialności – tego, że będą też odpowiadali za czołgi całkowicie wyprodukowane w Korei Południowej, zupełnie poza ich kontrolą.

Problemem był także brak porozumienia między spółkami PGZ, gdzie toczyła się podjazdowa wojna między Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi w Poznaniu, które wcześniej uzgodniły warunki współpracy ze stroną koreańską, a centralą Grupy w Warszawie.