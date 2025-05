– List intencyjny, który podpisaliśmy, dotyczy zakupu zestawów Piorun – około 200, pomiędzy 200 a 300 zestawów, które nabędzie Belgia, ale też wymiany doświadczeń – mówił wczoraj, cytowany na profilu MON portalu X, wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wizyty w skarżyskim Mesku. Jest to spółka będąca częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która produkuje m.in. przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun.

ok. 1000 rakiet Piorun może obecnie wyprodukować Mesko w ciągu roku

Brakuje zdolności do produkcji Piorunów

Warto tej sytuacji przyjrzeć się bliżej. Po pierwsze, do zakupu jest jeszcze daleko. Na razie został podpisany list intencyjny, a jak wiadomo podpisanie takiego dokumentu nic nie kosztuje i daje wizerunkowe korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Historia Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest bogata w różnego rodzaju listy intencyjne, z których w dużej mierze nic nie wyszło. Od wstępnego porozumienia politycznego, nawet na wysokim szczeblu, do konkretnej umowy wykonawczej z cenami, terminami dostaw i… karami umownymi – droga jeszcze daleka.

A jeśli już mowa o terminach dostaw, to jest to punkt kluczowy. W lutym przedstawiciele Meska podawali, że wyprodukowano właśnie trzytysięcznego Pioruna. Biorąc pod uwagę, że tysięczny zszedł z linii produkcyjnych we wrześniu 2022 r., optymistycznie można założyć, że te moce produkcyjne są na poziomie ok. tysiąca sztuk rocznie. Problem w tym, że bez dużych inwestycji, m.in. w nową halę, nie da się ich radykalnie zwiększyć. Przedstawiciele zarządu Mesko niedawno mówili o tym, że potrzeba mniej więcej trzech lat by zwiększyć te zdolności do 2 tys. sztuk rocznie, a i to założenie wydaje się dosyć optymistyczne. Wynika to z faktu, że Mesko ma długą historię rozwlekania i „niedowożenia” programów modernizacyjnych. „Projekt 400”, czyli zwiększenie mocy produkcyjnych Meska w zakresie amunicji małokalibrowej, średniokalibrowej, wielkokalibrowej i rakiet oraz „Projekt 44,7”, czyli uzyskanie zdolności do produkcji prochu modyfikowanego mają już kilkuletnie opóźnienia.