Dziennik Ustaw z 6 października 2025 r. (poz. 1341-1351)

Aktualizacja: 06.10.2025 22:02 Publikacja: 06.10.2025 20:53
1351 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
1350 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
1349 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej
1348 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania
1347 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 29 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
1346 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 30 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
1345 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 29 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania
1344 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym
1343 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 19 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego
1342 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie transportu intermodalnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
1341 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 września 2025 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych
