Dziennik Ustaw z 6 października 2025 r. (poz. 1341-1351)

1351 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej

1350 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

1349 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej

1348 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania

1347 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 29 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie