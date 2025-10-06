Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Sędzia Maciej Nawacki pod lupą śledczych za grożenie prokuratorkom zajmującym się aferą hejterską

Prokuratura Krajowa zamierza wszcząć śledztwo w sprawie kierowania gróźb wobec funkcjonariuszy publicznych w celu zaniechania przez nich oskarżania sędziów zamieszanych w aferę hejterską.

Publikacja: 06.10.2025 19:48

Sędzia Maciej Nawacki

Sędzia Maciej Nawacki

Foto: PAP/Paweł Supernak

Dorota Gajos-Kaniewska

Śledztwo zostanie wszczęte w najbliższych dniach - dowiedziało się OKO.press. Ma dotyczyć wypowiedzi Macieja Nawackiego, sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie i członka Krajowej Rady Sądownictwa. To ten sam sędzia, który w lutym 2020 r. zerwał zgromadzenie sędziów sądu, któremu szefował i podarł publicznie projekty proponowanych przez nich uchwał. To on, jako prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie,  odsunął od orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna i nie przywrócił go do wykonywania obowiązkowych służbowych mimo orzeczeń sądów. Teraz ma z tego tytułu zarzuty dyscyplinarne.

Czytaj więcej

Sędzia Maciej Nawacki
Sądy i trybunały
Sędzia Maciej Nawacki nakłada grzywnę za wniosek o wyłączenie neo-sędziego

Maciej Nawacki broni Jakuba Iwańca i grozi prokuratorom

Najnowsze kłopoty Nawackiego wiążą się z aferą hejterską, którą chce rozliczyć Prokuratura Regionalna we Wrocławiu. Zamierza ona postawić zarzuty sędziemu Łukaszowi Piebiakowi, uważanemu za inicjatora akcji oczerniania sędziów w mediach w latach 2018-2020, a także Jakubowi Iwańcowi, Przemysławowi Radzikowi, Rafałowi Puchalskiemu, którzy wraz z Emilią S., mieli brać udział w hejtowaniu sędziów. 

Ja przypomina OKO.press, prokuratura skierowała już do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN wnioski o uchylenie im immunitetu. Na wokandę rok temu trafiła na razie sprawa Iwańca. Ostatnie posiedzenie odbyło się 1 października 2025 roku. Sędzia SN Wiesław Kozielewicz odroczył je jednak, aby ustalić, czy wnoszący o uchylenie immunitetu rzecznik dyscyplinarny sędziów Tomasz Ładny jest legalnym rzecznikiem.

Na posiedzenie stawili się też obrońcy Iwańca: Maciej Nawacki i Adam Jaworski. Ten pierwszy, już po zakończeniu posiedzenia, gdy publiczność zaczęła wychodzić, zwrócił się do prokuratorek prowadzących śledztwo ws. afery hejterskiej, Celiny Kurzydło i Sylwii Gładzkiej-Kurzydło. Zapytał je, czy nie obawiają się, że za dwa lata, po wyborach do parlamentu (i w domyśle - wygranej PiS) zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za formułowanie fałszywych oskarżeń. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Sędzia Paweł Juszczyszyn
Sądy i trybunały
Sąd: sędzia Juszczyszyn ofiarą mobbingu ze strony prezesa Nawackiego

Trzecie śledztwo ws. Macieja Nawackiego

Po tym incydencie Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Prokuratury Krajowej pismo z opisem zachowania Nawackiego. PK miała podjąć decyzję, że będzie śledztwo w kierunku popełnienia przez Nawackiego czynu z artykułu 224 paragraf 2 kodeksu karnego. Chodzi o zmuszanie funkcjonariusza publicznego do podjęcia lub zaniechania czynności służbowej za pomocą przemocy lub groźby bezprawnej. Kara za to przestępstwo to pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

Według OKO.press, zawiadomienie na Nawackiego złożyła też aktywistka stowarzyszenia Wolność, Równość, Demokracja Małgorzata Rosłońska. Była ona świadkiem incydentu w SN. Jej zawiadomienie trafiło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Byłoby to już trzecie śledztwo ws. sędziego Nawackiego. W 2024 roku Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo ws. represji i szykan, które spadły za czasów PiS na sędziego Pawła Juszczyszyna z Sądu Rejonowego w Olsztynie. Przedmiotem śledztwa są także działania Macieja Nawackiego, który był wówczas prezesem tego sądu. Drugie śledztwo dotyczy wspomnianego podarcia przez Nawackiego projektów uchwał olsztyńskich sędziów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Prokuratorzy Sędziowie Prawo Karne hejt

Śledztwo zostanie wszczęte w najbliższych dniach - dowiedziało się OKO.press. Ma dotyczyć wypowiedzi Macieja Nawackiego, sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie i członka Krajowej Rady Sądownictwa. To ten sam sędzia, który w lutym 2020 r. zerwał zgromadzenie sędziów sądu, któremu szefował i podarł publicznie projekty proponowanych przez nich uchwał. To on, jako prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie,  odsunął od orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna i nie przywrócił go do wykonywania obowiązkowych służbowych mimo orzeczeń sądów. Teraz ma z tego tytułu zarzuty dyscyplinarne.

Pozostało jeszcze 82% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek
Opinie Prawne
Ewa Szadkowska: Gdy nie wiadomo o co (Żurkowi) chodzi, chodzi o neosędziów
Czy matka musi zapłacić ojcu, gdy dziecko nie chce go widywać? Ważna uchwała SN
Prawo rodzinne
Czy matka musi zapłacić ojcu, gdy dziecko nie chce go widywać? Ważna uchwała SN
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Burza wokół nowego rozporządzenia. Waldemar Żurek odpowiada na zarzuty
Czy właściciel posesji ma obowiązek sprzątnąć liście z przylegającego do niej chodnika? Oto co mówi
Prawo w Polsce
Kto ma obowiązek sprzątnąć liście z chodnika? Można zapłacić wysoki mandat
Sąd Najwyższy
Spadki i darowizny
Ten rodzaj testamentu jest niebezpieczny. Pokazują to wyroki Sądu Najwyższego
Reklama
Reklama
e-Wydanie