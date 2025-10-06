Aktualizacja: 06.10.2025 15:42 Publikacja: 06.10.2025 15:31
Emmanuel Macron
Foto: Jean-Christophe Verhaegen/Pool via REUTERS
Lecornu został najkrócej urzędującym premierem w historii Francji – od momentu desygnowania go przez Emmanuela Macrona na szefa rządu do momentu dymisji minęło 27 dni. Lecornu, informując o dymisji, stwierdził, że był gotów na kompromis, ale – jak stwierdził – nie były na niego gotowe poszczególne partie. Lecornu stwierdził też, że interesy państwa powinno stawiać się ponad interesy partyjne.
Lecornu zaproponował rząd, w którym 11 ministrów zajmowało te same stanowiska, które zajmowali w rządzie jego poprzednika, Françoisa Bayrou. Do rządu wrócili też niektórzy ministrowie, którzy zasiadali w nim wcześniej – jak np. Bruno Le Maire, który zastąpił na stanowisku ministra obrony samego Lecornu. Le Maire był przez wiele lat ministrem finansów i jest przez wielu we Francji obwiniany za obecny stan finansów państwa. To właśnie nominacja dla Le Maire, o której premier miał nie poinformować lidera centroprawicowych Republikanów, Bruno Retailleau, który nadal miał pełnić w rządzie funkcję szefa MSW, sprowadziła na rząd krytykę ze strony współtworzącej go centroprawicy, co w dużej mierze przyczyniło się do błyskawicznej dymisji gabinetu.
System polityczny we Francji
Foto: PAP
– Nasz reżim polityczny nieuchronnie wpędza nas w impas – mówił po dymisji rządu Mélenchon, który zarzucił prezydentowi Francji, iż ten „nie uznał wyników” przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Chodzi o wybory z 30 czerwca i 7 lipca 2024 roku , które nie przyniosły większości żadnemu z trzech głównych bloków, ale przyniosły zwycięstwo lewicowemu Frontowi Ludowemu. Mimo to Macron nie zdecydował się na powierzenie fotelu premiera przedstawicielowi lewicy – wszystkie trzy rządy, które powstały (i upadły) po wyborach miały charakter centroprawicowy.
Wyniki wyborów parlamentarnych we Francji
Foto: PAP
Rządy Michela Barniera i Françoisa Bayrou upadły w wyniku potwierdzenia w parlamentarnym głosowaniu, że nie mają większości. Wobec rządu Barniera przegłosowano wotum nieufności, z kolei rząd Bayrou nie uzyskał wotum zaufania. Kością niezgody są m.in. spory co do polityki gospodarczej państwa, zwłaszcza niepopularnych programów oszczędnościowych, które rządy próbują podejmować w związku z trudną sytuacją francuskiego budżetu.
Tuż po ogłoszeniu dymisji Lecornu politycy Francji Niezłomnej zaczęli zamieszczać w serwisie X apele o rozpatrzenie wniosku o impeachment Emmanuela Macrona podpisanego przez 104 parlamentarzystów.
Mélenchon na konferencji prasowej zarzucił Macronowi, że ten podejmuje decyzje sprzeczne z tym, co zostało wyrażone przez wyborców w wyborach parlamentarnych. – Nikt nie zdobył absolutnej większości, ale (lewicowy) blok był pierwszy – przypomniał.
– Jedynym rozwiązaniem jest jego odejście – mówił o Macronie lider Francji Niepokornej o prezydencie Francji.
Z kolei lider Zjednoczenia Narodowego, skrajnie prawicowej partii Marine Le Pen, Jordan Bardella, wezwał głowę państwa do rozwiązania parlamentu i przedterminowych wyborów. O to samo apeluje Le Pen. Francja Niepokorna twierdzi jednak, że takie rozwiązanie nie wystarczy, ponieważ problem znajduje się „na czele państwa” – i jest nim Macron.
– Rozwiązanie (parlamentu) miało już miejsce (w 2024 roku – red.) i Nowy Front Ludowy wygrał. Co się stało? Co się stało? Premier z Nowego Frontu Ludowego nie został powołany – mówił w rozmowie z francuską telewizją BFMTV parlamentarzysta partii Mélenchona David Guiraud.
Procedurę impeachmentu prezydenta wprowadzono do francuskiego systemu prawnego dopiero w 2014 roku. Przewiduje ona, że próbę odwołania prezydenta można podjąć w sytuacji, gdy naruszy on rażąco obowiązki związane ze sprawowaniem przez niego mandatu.
Prezydenta może odwołać parlament obradujący jako Wysoki Trybunał składający się z członków obu izb. Trybunałem takim kieruje przewodniczący Zgromadzenia Narodowego. Aby postępowanie się rozpoczęło jedna izba musi przegłosować wniosek większością 2/3 głosów, a druga – zaakceptować wniosek taką samą większością. Trybunał w ciągu miesiąca podejmuje decyzję ws. impeachmentu. Aby usunąć prezydenta z urzędu potrzebna jest większość 2/3 głosów, czyli 617 z 925 członków obu izb parlamentu.
Sébastien Lecornu, desygnowany 9 września przez Emmanuela Macrona na nowego premiera Francji, podał się do dymisji.
