Z tego artykułu się dowiesz: Jaka Jean-Luc Mélenchon zareagował na dymisję Sébastiena Lecornu?

Dlaczego premier Sébastien Lecornu zdecydował się na dymisję?

Jakie zarzuty formułuje lewica wobec Emmanuela Macrona w kontekście ostatnich wyborów?

Lecornu został najkrócej urzędującym premierem w historii Francji – od momentu desygnowania go przez Emmanuela Macrona na szefa rządu do momentu dymisji minęło 27 dni. Lecornu, informując o dymisji, stwierdził, że był gotów na kompromis, ale – jak stwierdził – nie były na niego gotowe poszczególne partie. Lecornu stwierdził też, że interesy państwa powinno stawiać się ponad interesy partyjne.

Lewica zarzuca Emmanuelowi Macronowi, że ten nie uznał wyniku wyborów

Lecornu zaproponował rząd, w którym 11 ministrów zajmowało te same stanowiska, które zajmowali w rządzie jego poprzednika, Françoisa Bayrou. Do rządu wrócili też niektórzy ministrowie, którzy zasiadali w nim wcześniej – jak np. Bruno Le Maire, który zastąpił na stanowisku ministra obrony samego Lecornu. Le Maire był przez wiele lat ministrem finansów i jest przez wielu we Francji obwiniany za obecny stan finansów państwa. To właśnie nominacja dla Le Maire, o której premier miał nie poinformować lidera centroprawicowych Republikanów, Bruno Retailleau, który nadal miał pełnić w rządzie funkcję szefa MSW, sprowadziła na rząd krytykę ze strony współtworzącej go centroprawicy, co w dużej mierze przyczyniło się do błyskawicznej dymisji gabinetu.

– Nasz reżim polityczny nieuchronnie wpędza nas w impas – mówił po dymisji rządu Mélenchon, który zarzucił prezydentowi Francji, iż ten „nie uznał wyników” przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Chodzi o wybory z 30 czerwca i 7 lipca 2024 roku , które nie przyniosły większości żadnemu z trzech głównych bloków, ale przyniosły zwycięstwo lewicowemu Frontowi Ludowemu. Mimo to Macron nie zdecydował się na powierzenie fotelu premiera przedstawicielowi lewicy – wszystkie trzy rządy, które powstały (i upadły) po wyborach miały charakter centroprawicowy.