Harmonii szukał w muzyce. – Wcześnie nauczyłem się, że kiedy wyłączam się z obecności w świecie, jestem w stanie dostroić się do tajemniczej muzyki, którą dostaję od Boga. To dar, pozwalający mi interpretować i rozumieć emocje, których nie potrafiłem inaczej wyrazić – powiedział w wywiadzie dla „Rolling Stone”.

Zespół założył w 1961 r. Do braci Wilsonów dołączył kuzyn Mike Love i przyjaciel Al Jardine (to m.in. oni kontynuują obecnie działalność grupy). Ojciec Wilsonów został menedżerem. Wczesne przeboje zespołu to „Surfin’ U.S.A.”, „Surfer Girl”, „Be True to Your School”, „Fun, Fun, Fun.”

The Beach Boys, The Beatles i załamanie nerwowe Briana

Pierwsze załamanie nerwowe Brian przeżył w 1964 r. Grupa koncertowała wtedy bez niego, on sam zdecydował się na pracę w domu, czego efektem był m in. singiel „California Girls” i słynny album „Pet Sounds” z 1966 r. Ciekawe były wzajemne inspiracje Beach Boys i Beatlesów: płyta The Beach Boys „Pet Sounds” zainspirowana albumem „Rubber Soul” Beatlesów stanowiła z kolei inspirację dla powstania „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” tego drugiego zespołu.

Opus magnum zespołu miała stanowić płyta „SMiLE”, to był jednak czas, gdy Wilson nie potrafił połączyć nowych genialnych pomysłów, które powstały również pod wpływem marihuany i LSD, ze stabilnością emocjonalną. Doszło do przykrej koincydencji: gdy nagrywał suitę, której tematem był ogień, rozpalił ognisko na środku studia, zaś muzykom z orkiestry kazał nałożyć hełmy strażackie. Gdy dowiedział się, że jeden z budynków nieopodal spłonął w tym czasie – wpadł w przerażenie, a taśmy wylądowały w sejfie na wiele lat. To był wierzchołek góry lodowej jeśli chodzi o jego załamanie nerwowe. Wilson przestał sobie radzić z życiem. Nagrania z sesji ukazały się dopiero w 2011 r.

W tamtym momencie zaczął się najtrudniejszy czas w życiu Briana Wilsona: czas muzycznych i narkotykowych eksperymentów, ekstrawagancji i samotności. Brian balangował w Los Angeles m. in. z Johnem Lennonem, Ringo Starrem i Alice’em Cooperem.