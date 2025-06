Gdyby Waszyngton całkowicie wycofał się z obrony konwencjonalnej Europy, pozostawiona luka byłaby ogromna

Na ile zobowiązania, jakie zostaną podjęte w Hadze, są realne? Na szczycie w Walii w 2014 roku, po nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję, podjęto znacznie przecież mniej ambitną decyzję o podniesieniu wydatków na obronę do 2 proc. PKB. Dopiero 11 lat później, w tym roku, wszyscy alianci dostosowali się do tego wymogu. Co prawda dziś tylko premier Hiszpanii Pedro Sánchez oficjalnie domaga się zwolnienia jego kraju z podniesienia w ciągu siedmiu lat wydatków na obronę do 5 proc. PKB. I takiego przywileju oficjalnie nie uzyska, bo Rutte obawia się, że mogłoby się to spotkać z brutalną reakcją Donalda Trumpa. W sojuszu wciąż pamięta się szczyt z 2018 roku, na którym tenże prezydent zagroził wyprowadzeniem Ameryki z NATO z powodu bardzo niskich wydatków na obronę Niemiec.

Ukraina pozostaje najlepszą barierą dla Europy przed rosyjskim imperializmem

Jednak nie tylko Hiszpania będzie miała w praktyce problemy z wdrożeniem zobowiązań z Hagi. Belgia, Portugalia, Włochy, Francja czy Wielka Brytania są dziś zadłużone po uszy i nie bardzo wiadomo, skąd miałyby wziąć dodatkowe nakłady na siły zbrojne.

Foto: Tomasz Sitarski

Kluczowa staje się w tej sytuacji rola Niemiec. Nie tylko Republika Federalna nie ma problemu z nadmiernym zadłużeniem, ale u progu przejęcia władzy Friedrich Merz doprowadził do zniesienia konstytucjonalnego limitu wydatków na obronę. Kanclerz zapowiedział, że pod jego rządami powstanie najpotężniejsza armia konwencjonalna w Europie.