Kancelaria Prezydenta wyjaśnia, że rozwiązania podatkowe zawarte w podpisanej inicjatywie mają objąć rodziny z dwojgiem lub więcej dzieci. Zwolnieni z podatku dochodowego do progu 140 tys. zł na osobę będą rodzice dzieci do 18. roku życia, a w przypadku, gdy dziecko się nadal uczy – do 25. roku życia. Ulga będzie obowiązywała w pierwszym progu podatkowym. Jak podkreślono, „szacuje się, że w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie”.

– Już w poniedziałek w tej inicjatywie ustawodawczej do pana marszałka Szymona Hołowni trafi także kolejny punkt mojego kontraktu z Polakami odnoszący się do zwiększenia II progu podatkowego do 140 tys. zł – zapowiedział Karol Nawrocki.

Prezydent stwierdził, że „Polska dotknięta jest ogromnym kryzysem demograficznym”. – Zwolnienie z PIT rodziców dwójki i więcej dzieci jest nie tylko moją obietnicą, ale też moim obowiązkiem wobec trwania Polski i niepodległości państwa polskiego – podkreślił.

Zerowy PIT dla rodzin – ile to będzie kosztować budżet państwa

Podpisana w piątek inicjatywa „PIT Zero. Rodzina na plus” to część „pancerza podatkowego”, promowanego przez Karola Nawrockiego jeszcze podczas kampanii wyborczej. Ma być swoistą tarczą chroniącą Polaków przed wysokimi daninami. Pakiet proponowanych zmian oprócz wspomnianego zerowego PIT dla rodzin i podniesienia II progu podatkowego obejmuje również obniżenie stawki VAT do 22 proc. z 23 proc., likwidację podatku Belki i kwotową waloryzację emerytur.