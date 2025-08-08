Aktualizacja: 08.08.2025 18:59 Publikacja: 08.08.2025 18:02
Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami w Kolbuszowej
Foto: PAP/Wojtek Jargiło
Kancelaria Prezydenta wyjaśnia, że rozwiązania podatkowe zawarte w podpisanej inicjatywie mają objąć rodziny z dwojgiem lub więcej dzieci. Zwolnieni z podatku dochodowego do progu 140 tys. zł na osobę będą rodzice dzieci do 18. roku życia, a w przypadku, gdy dziecko się nadal uczy – do 25. roku życia. Ulga będzie obowiązywała w pierwszym progu podatkowym. Jak podkreślono, „szacuje się, że w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie”.
– Już w poniedziałek w tej inicjatywie ustawodawczej do pana marszałka Szymona Hołowni trafi także kolejny punkt mojego kontraktu z Polakami odnoszący się do zwiększenia II progu podatkowego do 140 tys. zł – zapowiedział Karol Nawrocki.
Prezydent stwierdził, że „Polska dotknięta jest ogromnym kryzysem demograficznym”. – Zwolnienie z PIT rodziców dwójki i więcej dzieci jest nie tylko moją obietnicą, ale też moim obowiązkiem wobec trwania Polski i niepodległości państwa polskiego – podkreślił.
Podpisana w piątek inicjatywa „PIT Zero. Rodzina na plus” to część „pancerza podatkowego”, promowanego przez Karola Nawrockiego jeszcze podczas kampanii wyborczej. Ma być swoistą tarczą chroniącą Polaków przed wysokimi daninami. Pakiet proponowanych zmian oprócz wspomnianego zerowego PIT dla rodzin i podniesienia II progu podatkowego obejmuje również obniżenie stawki VAT do 22 proc. z 23 proc., likwidację podatku Belki i kwotową waloryzację emerytur.
Jak piszemy w piątkowej „Rzeczpospolitej”, pomysł wprowadzenia zerowego PIT dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci wydaje się najbardziej kosztowny, choć wyliczenia co do skutków budżetowych są bardzo różne. Jak podaje portal Money.pl, według ekspertów Karola Nawrockiego ubytki w budżecie z tytułu tej ulgi podatkowej mogą sięgnąć ok. 13 mld, a według ekspertów MF – nawet 29 mld zł.
Z naszych szacunków wynika, że z nowej ulgi mogłoby skorzystać nawet 1,86 mln rodzin (a jeśli rodzinę tworzą dwie osoby dorosłe i każdej miałaby przysługiwać ulga – ponad 3,6 mln podatników). Liczbę rodzin z dwojgiem dzieci można szacować bowiem na ok. 1,6 mln, a z trojgiem dzieci – na ok. 0,27 mln. Trzeba przy tym dodać, że zerowym PIT już obecnie objęte są rodziny z czworgiem lub więcej pociech, a także osoby młode – do 26. roku życia.
