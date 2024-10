Do 2028 roku ponad 700 tys. nowych osób może znaleźć się w drugim progu podatkowym

Wskazane zarobki na poziomie 14 tys. zł brutto miesięcznie wydają się obecnie wysokie, ponieważ stanowią ok. 1,5 średniej krajowej. Na ten moment zarabia tak – według danych GUS – jedynie 10 proc. Polaków. W ciągu najbliższych lat będzie się to jednak zmieniać. Business Insider Polska prognozuje, że „[…] za kilka lat 14 tys. zł to może być już tylko nieznacznie powyżej krajowej średniej”.

Zdaniem Piotra Juszczyka, szybki wzrost pensji w naszym kraju w ostatnich latach sprawi, że do 2028 roku podwoi się liczba osób będących w drugim progu podatkowym. Oznaczałoby to, że w ciągu najbliższych czterech lat 32 proc. podatku zapłaci ponad 700 tys. nowych podatników.

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, stawką tą w 2022 roku objętych było ponad 738 tys. osób (3 proc. wszystkich podatników PIT). W 2023 roku było to już 822 tys. osób, czyli o niemal 85 tys. więcej.

„Średniookresowy plan budżetowo-strukturalny na lata 2025-2028”

Rząd przyjął „Średniookresowy planu budżetowo-strukturalny na lata 2025-2028”, ponieważ zobowiązują go do tego przepisy Unii Europejskiej.

Jak można przeczytać w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów przedstawiony plan „[…] jest spójny z projektem ustawy budżetowej na rok 2025 przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 28 września i wykorzystuje dane dostępne do 30 września br”. Realizacja planu – jak można przeczytać w dalszej części komunikatu – odbywać się będzie „[…] poprzez wdrażanie odpowiednich działań w każdej kolejnej ustawie budżetowej, aż do 2028 roku”. Co roku, w terminie do 30 kwietnia, nastąpi publikacja raportu, z którego wynikać będzie, jak przebiega wdrażanie planu. Pierwszy z raportów ma zostać opublikowany najpóźniej 30 kwietnia 2025 roku.