Drugi próg podatkowy. Ile wynosi i jaki podatek trzeba zapłacić?

Drugi próg podatkowy a kwota zmniejszająca podatek

Wszyscy podatnicy, również ci wchodzący w drugi próg podatkowy, mają prawo do zastosowania tzw. kwoty zmniejszającej podatek. Wynosi ona obecnie 3 600 zł. Oznacza to, że na przykład od dochodu 120 tys. zł trzeba zapłacić podatek w wysokości 14,4 tys. zł pomniejszony o 3 600 zł. Finalnie daje to kwotę 10 800 zł. Jeżeli ktoś ma dochód w wysokości 150 tys. zł, od kwoty 120 tys. zapłaci podatek w wysokości 10 800 zł, a od kwoty 30 tys. zł – 9 600 zł (30 000 x 32 proc.).



Jak nie przekroczyć pierwszego progu podatkowego?

Jednym ze sposobów na to, żeby nie wejść w drugi próg podatkowy jest rozliczenie podatku wspólnie z małżonkiem. Jest to opłacalne zwłaszcza wtedy, gdy druga osoba nie wykazuje dochodów lub jej dochody są na niskim poziomie.

Innym sposobem na zmniejszenie wysokości podatku jest zastosowanie różnego rodzaju ulg i odliczeń. Do najpopularniejszych należą ulga na dziecko, ulga rehabilitacyjna czy termomodernizacyjna. Od podstawy podatku można też odliczyć np. niektóre darowizny czy wpłaty na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).



Drugi próg dochodowy a danina solidarnościowa

Osoby, których dochody wchodzą w drugi próg podatkowy i zarabiające ponad 1 mln zł rocznie, mogą być też objęte daniną solidarnościowa. Jest to specjalny rodzaj podatku, który powinien być płacony przez osoby najbogatsze. Czasem nazywa się go trzecim progiem podatkowym. Podatnicy z dochodem ponad 1 mln zł rocznie oprócz podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej (czyli z pierwszym i drugim progiem podatkowym) albo podatku liniowego są obowiązane zapłacić 4 proc. od nadwyżki ponad 1 mln zł.